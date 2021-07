Le chef de la police de l’Ohio ‘Prankster’ démissionne après avoir mis une pancarte KKK sur le bureau d’un officier noir (VIDEO) – RT USA News

Un chef de la police de l’Ohio a démissionné après avoir laissé une pancarte « Ku Klux Klan » sur le bureau d’un officier noir. La prétendue « farce » a suscité une plainte pour harcèlement et une condamnation de la part du maire local.

Anthony Campo, qui a servi pendant huit ans en tant que chef de la police de Sheffield Lake, Ohio, a été capturé sur vidéo de surveillance alors qu’il s’approchait du bureau vide de son subordonné noir avec un morceau de papier en train de lire, « Ku Klux Klan. » Le signe improvisé du KKK a ensuite été placé au dos d’une veste jaune, qui était positionnée pour ressembler à la tristement célèbre robe à capuche du groupe haineux.

L’ex-chef de police sort de la pièce et attend que sa cible arrive. Quelques instants plus tard, l’officier noir, qui a commencé à travailler pour la force il y a moins d’un an, entre et repère la note indélicate. Campo apparaît alors et le couple échange des mots. On ne sait pas ce qui a été discuté car les images de sécurité n’ont pas de son. Finalement, d’autres officiers entrent et commencent à parler avec leur collègue noir.

Il semble que l’officier noir n’ait pas trouvé l’incident amusant. Son syndicat de police a déposé une plainte pour harcèlement auprès de la ville, ce qui a incité le maire de Sheffield Lake, Dennis Bring, à confronter le chef de la police.

Selon Bring, Campo pensait que tout était « juste une blague » et était impénitent lorsqu’on l’a approché au sujet de son comportement.

« Je suis entré dans le bureau du chef et il se tient là avec un sourire aux lèvres » Apportez dit aux médias locaux. « Il dit : « Alors, suis-je viré ? » »





Aussi sur rt.com

Annuler le débat sur la culture fait rage alors que le chanteur d' »American Idol » a rejeté une vidéo sur le thème du KKK… depuis l’âge de 12 ans







Le maire s’est opposé à l’idée que l’incident était une farce inoffensive, décrivant les actions de Camp comme « embarrassant et dégoûtant ». Bring a déclaré qu’il avait parlé avec l’officier ciblé et qu’ils avaient tous les deux pleuré en discutant de ce qui s’était passé. L’officier noir a été tellement choqué par le comportement de Campo qu’il ne pouvait que sourire car il ne savait pas quoi faire d’autre, selon le maire.

Campo a été informé qu’il serait mis en congé administratif jusqu’à nouvel ordre. Au lieu de se soumettre à une enquête sur sa « blague », le chef de la police a choisi de démissionner immédiatement.

Vous aimez cette histoire ? Partagez le avec un ami!