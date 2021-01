COLUMBUS, Ohio (AP) – Le chef de la police de la capitale et de la plus grande ville de l’Ohio a été expulsé jeudi après que le maire qui l’a embauché a déclaré qu’il avait perdu confiance dans la capacité du chef à apporter les changements nécessaires au département, des semaines après le meurtre par la police de Andre Hill.

La destitution du chef de la police Thomas Quinlan par le maire de Columbus, Andrew Ginther, intervient au milieu d’un débat communautaire plus large sur les fusillades de plusieurs enfants et hommes noirs par la police et les tactiques de police brutales lors des manifestations de l’année dernière contre la brutalité policière et l’injustice raciale.

« Il est devenu clair pour moi que le chef Quinlan ne pouvait pas mettre en œuvre avec succès la réforme et le changement que j’attends et que la communauté exige », a déclaré Ginther dans un communiqué. « Les résidents de Columbus ont perdu confiance en lui et en la capacité de Division à changer par elle-même. «

Quinlan, qui est blanc, est un vétéran du département de 30 ans qui a été sélectionné pour le poste le plus élevé par Ginther en décembre 2019. Il a été choisi plutôt que Perry Tarrant, un ancien chef de police adjoint à Seattle, qui est noir. À l’époque, Ginther a déclaré que Quinlan devait lutter contre le racisme dans les rangs du département, notamment en diversifiant davantage le département.

Ginther, un démocrate, a déclaré qu’une nouvelle recherche nationale serait menée pour le prochain chef.

Quinlan a déclaré jeudi qu’il avait espéré rester au poste mais qu’il avait respecté la décision. Il a dit qu’il avait accompli beaucoup de choses en tant que chef.

«Nous avons mis en œuvre des dizaines de réformes axées sur la responsabilité, la transparence et le renforcement de la confiance du public», a déclaré Quinlan. « Quelqu’un d’autre va maintenant faire avancer ces priorités, et je vais les aider et les soutenir de toutes les manières possibles. »

Fin décembre, l’agent Adam Coy de Columbus a été renvoyé après avoir tiré sur Hill trois jours avant Noël alors que Hill sortait d’un garage tenant un téléphone portable. La colère suscitée par le meurtre a augmenté alors que la vidéo de la caméra corporelle montrait que plusieurs agents intervenus n’avaient pas aidé Hill alors qu’il gémissait sur le sol d’un garage.

Quinlan a déclaré que Hill, âgé de 47 ans, serait vivant sans l’inaction des officiers, et a promis une enquête sur toutes les personnes impliquées.

« Nous ne pouvons pas assurer la police efficacement si nous n’avons pas la confiance et les partenariats dont nous avons besoin pour aller de l’avant, nous ne pouvons donc tolérer aucun type d’agent individuel qui discrédite la division ou la police en tant que profession », a déclaré Quinlan dans une interview avec l’Associated Press plus tôt ce mois-ci.

Scott Woods, un activiste de la communauté locale qui avait précédemment appelé à la démission de Quinlan, était heureux d’entendre la nouvelle mais restait préoccupé par le fait que la décision était strictement performative.

«C’est un pas dans la bonne direction. Un pas énorme. Mais ce n’est qu’une étape dans un processus d’un mile de long », a déclaré Woods à l’AP jeudi après-midi. «Je pense que cela envoie un message, mais la question est de savoir si ce message est reçu par les bonnes personnes.»

La déconnexion entre la police et les habitants de Columbus était pleinement visible à la fin du mois de mai lorsque la représentante démocrate américaine de Columbus, Joyce Beatty, ainsi qu’un commissaire du comté et le président du conseil municipal de Columbus, ont été aspergés de poivre lors d’une manifestation contre le meurtre de George par la police. Floyd. Tous les trois sont noirs.

En réponse, la ville a interdit l’utilisation de pulvérisation chimique sur des manifestants pacifiques. Ginther a mis en place une ligne téléphonique pour que les gens signalent des plaintes concernant la brutalité policière pendant les manifestations. La ville a ensuite embauché un cabinet d’avocats pour enquêter sur les violations de la politique de la ville et un enquêteur pour violations criminelles. Le président du Conseil, Shannon Hardin, un démocrate, a déclaré jeudi qu’il soutenait la destitution de Quinlan.

Le maire a fréquemment appelé la police à propos de fusillades et d’actions agressives et a défendu la toute première commission d’examen de la police civile de la ville.

«Les habitants de Colomb m’ont élu et réélu pour assurer la surveillance civile et pour changer et réformer la division de la police», a-t-il déclaré à l’AP au début du mois. «Et c’est exactement ce que je vais faire.»

L’une des premières étapes de Ginther a été de créer une commission pour étudier les changements dans le service de police. Parmi ses 80 recommandations figurait la commission d’examen, approuvée par les électeurs en novembre.

Ginther a déclaré jeudi qu’il nommerait bientôt des membres de ce conseil et continuerait de chercher des changements au sein de l’agence.

La Division de la police de Columbus – comme de nombreuses agences des grandes villes – jongle avec les appels au changement interne alors même qu’elle lutte contre une violence de rue sans précédent. Columbus a connu un record de 174 homicides l’année dernière et, jusqu’à présent, en moyenne un peu moins d’un par jour cette année.