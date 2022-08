Le chef de la police de l’école d’Uvalde pourrait devenir le premier officier à perdre son emploi suite à une fusillade de masse

Le chef de la police de l’école assiégée d’Uvalde, au Texas, pourrait devenir mercredi le premier officier à perdre son emploi face à la réponse hésitante de centaines de membres des forces de l’ordre lourdement armés lors du massacre de mai à l’école élémentaire Robb.

Le district scolaire indépendant d’Uvalde Consolidated devait prendre une décision sur l’avenir de Pete Arredondo, trois mois jour pour jour après qu’un homme armé a tué 19 enfants et deux enseignants dans l’une des attaques les plus meurtrières en classe de l’histoire des États-Unis.

La réunion a lieu moins de deux semaines avant le début de la nouvelle année scolaire à Uvalde.

Arredondo, qui est en congé administratif depuis juin, a fait l’objet de la plus grande attention pour ses actions lors de la tragédie du 24 mai. La police d’État et un rapport d’enquête accablant en juillet ont critiqué le chef de la police du district scolaire d’environ 4 000 élèves pour ne pas avoir pris en charge la scène, ne pas avoir pénétré dans la salle de classe plus tôt et avoir perdu du temps à chercher la clé d’une porte probablement déverrouillée.

Quatre-vingt-dix jours après le massacre, l’absence de tirs a frustré de nombreux habitants d’Uvalde et amplifié les demandes de responsabilité. Les enquêtes et les images de la caméra corporelle ont révélé comment la police s’est précipitée sur les lieux avec des boucliers pare-balles et des fusils puissants en quelques minutes – mais a attendu plus d’une heure avant de finalement affronter le tireur dans une classe de quatrième année.

Un avocat d’Arredondo n’a pas répondu à un e-mail mardi.

Pression de montage

Les responsables de l’école d’Uvalde ont subi des pressions croissantes de la part des familles des victimes et des membres de la communauté, dont beaucoup ont appelé au licenciement d’Arredondo. Le surintendant Hal Harrell avait d’abord décidé de licencier Arredondo en juillet, mais avait reporté la décision à la demande de l’avocat du chef de la police.

Seul un autre officier de police sur les lieux, le lieutenant Mariano Pargas, est connu pour avoir été mis en congé depuis la fusillade. Pargas était le chef de la police par intérim de la ville pendant le massacre.

Le ministère de la Sécurité publique du Texas, qui comptait plus de 90 soldats de l’État sur les lieux, a également lancé une enquête interne sur la réponse de la police de l’État.

Les responsables de l’école ont déclaré que le campus de Robb Elementary ne serait plus utilisé. Au lieu de cela, les campus ailleurs à Uvalde serviront de salles de classe temporaires pour les élèves du primaire, qui ne sont pas tous disposés à retourner à l’école en personne après la fusillade.

Les parents et la famille des élèves tiennent des pancartes de protestation lors d’une réunion spéciale le 18 juillet du conseil d’administration du district scolaire indépendant consolidé d’Uvalde, où les parents ont abordé la fusillade à l’école élémentaire Robb à Uvalde, au Texas. (Eric Gay/Associated Press)

Les responsables de l’école disent qu’une académie virtuelle sera proposée aux étudiants. Le district n’a pas précisé combien d’élèves participeront virtuellement, mais une nouvelle loi d’État adoptée l’année dernière au Texas à la suite de la pandémie limite le nombre d’élèves éligibles recevant un enseignement à distance à “10% de tous les élèves inscrits dans un système scolaire donné”.

Les écoles peuvent demander une dérogation pour dépasser la limite, mais Uvalde ne l’a pas fait, selon Melissa Holmes, porte-parole de la Texas Education Agency.

Mesures de sécurité

Selon le district scolaire, de nouvelles mesures visant à améliorer la sécurité des écoles à Uvalde comprennent “des clôtures de périmètre non évolutives de huit pieds” sur les campus des écoles élémentaires, intermédiaires et secondaires. Les responsables disent qu’ils ont également installé des caméras de sécurité supplémentaires, amélioré les serrures et amélioré la formation du personnel du district et amélioré la communication.

Cependant, selon les propres rapports d’étape du district, mardi, aucune clôture n’avait été érigée sur six des huit campus où elle était prévue, et des caméras n’avaient été installées qu’au lycée. Des progrès ont été réalisés sur les écluses sur trois des huit campus, et l’amélioration de la communication a été marquée comme étant à moitié terminée pour chaque campus.

Uvalde CISD n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.