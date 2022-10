Le chef de la police de la capitale de Virginie démissionne au milieu d’un examen minutieux

RICHMOND, Virginie (AP) – Le chef de la police de la capitale de Virginie a démissionné mardi après des mois d’examen minutieux pour ses commentaires sur un complot de tir présumé.

Gerald Smith a démissionné mardi après-midi et sera en congé administratif jusqu’au 31 décembre, selon un communiqué publié par une porte-parole de la ville de Richmond. Smith, qui a occupé le poste de chef pendant deux ans et demi, a déclaré lors d’une conférence de presse le 6 juillet que deux hommes avaient planifié une fusillade lors d’un feu d’artifice du 4 juillet à l’amphithéâtre Dogwood Dell.

Le Richmond Times-Dispatch a rapporté plus tard que les enregistrements obtenus via le Virginia Freedom of Information Act montraient que Smith avait été informé par écrit avant sa conférence de presse que le lieu de tout incident potentiel n’était pas connu. Aucune des personnes inculpées dans cette affaire n’est accusée d’avoir planifié une fusillade de masse.

Le major de police par intérim Richard Edwards a été temporairement nommé chef de la police tandis que les responsables mènent une recherche nationale pour le remplaçant de Smith.

La conférence de presse de Smith le 6 juillet a eu lieu deux jours après que sept personnes ont été tuées lors d’une fusillade lors d’un défilé du jour de l’indépendance dans l’Illinois. Smith a déclaré qu’un “citoyen héros” avait contacté la police après avoir entendu une conversation indiquant qu’une attaque était prévue lors d’une célébration de la fête de l’indépendance à Richmond.

Deux suspects, tous deux des immigrants guatémaltèques, ont été inculpés par un tribunal d’État de possession d’une arme à feu par un citoyen non américain. Ces accusations ont été abandonnées après que des accusations contre les hommes ont été déposées devant un tribunal fédéral. Les procureurs fédéraux ont accusé un homme de possession d’une arme à feu par un citoyen non américain. L’autre homme a été accusé d’être entré illégalement aux États-Unis.

Smith a été nommé chef de la police en juillet 2020 après avoir dirigé le département de police de Charlotte-Mecklenburg en Caroline du Nord.

