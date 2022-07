Le chef de la police de Joliet cherche à faire « avancer le département dans une direction positive » – Shaw Local

Depuis sa prise en charge en mars, le nouveau chef de la police de Joliet a déclaré qu’il favorisait des relations plus étroites avec les officiers de base, rendant le département plus réactif aux préoccupations des résidents et faisant pression pour de nouvelles initiatives en matière de santé mentale.

Le chef de la police de Joliet, William Evans, a parlé des derniers développements au service de police à des dizaines de personnes qui ont assisté au déjeuner de mercredi organisé par la Chambre de commerce et d’industrie de la région de Joliet au Holiday Inn & Suites de Joliet.

“Je pense que l’une des raisons pour lesquelles le personnel de commandement a été recruté et que j’ai été recruté était de créer un niveau de stabilité pour l’organisation … et de faire avancer le département dans une direction positive”, a déclaré Evans. “Et je pense que nous le faisons au cours des cinq derniers mois.”

Evans est le quatrième chef de la police de Joliet depuis 2018. Il a pris les rênes d’un département qui a été troublé par la controverse au fil des ans, notamment une enquête civile lancée l’année dernière par le procureur général de l’Illinois, Kwame Raoul, sur les pratiques policières du département. Evans n’a pas parlé de cette enquête, qui est toujours en cours.

Quand Evans a officiellement assumé le rôle de chef en mars, il a déclaré aux responsables de la ville qu’il pensait que le département de police de Joliet était un “grand département de police” qui a connu “quelques bosses sur la route”.

Evans a fait des commentaires similaires lors du déjeuner de mercredi, où il a déclaré qu’il recevait plus de compliments que de plaintes au sujet des officiers de base. Il a demandé une salve d’applaudissements pour eux lors de l’événement.

“Je suis sûr que nous pouvons tous convenir qu’il est difficile d’être flic en ce moment, et j’apprécie ce qu’ils ont fait”, a déclaré Evans.

Evans a déclaré que le département prévoyait d’équiper davantage d’officiers de caméras portées sur le corps. Il a dit à la foule qu’ils seraient “choqués de voir à quel point ces choses sont précieuses”.

«Nous recevons des plaintes de citoyens à propos de quelque chose que des agents [have] fait ou dit, puis nous passons en revue la bande, et ce n’est même pas à peu près ce qui s’est passé », a déclaré Evans.

Le chef de la police de Joliet, William Evans, prend la parole lors d’un déjeuner de la Chambre de commerce au Holiday Inn de Joliet, le mercredi 27 juillet 2022. (Gary Middendorf – gmiddendorf@shawnedia.com/Gary Middendorf)

Evans a souligné comment le département a abordé les problèmes soulevés par les résidents concernant les mendiants sur les routes et les véhicules tout-terrain sillonnant les rues de la ville depuis son arrivée à bord.

Cet été, les agents ont délivré des citations aux mendiants qui errent sur les routes. Le conseil municipal de Joliet a approuvé une loi locale en juin qui interdit de remplir le réservoir d’essence d’un vélo tout-terrain, d’un véhicule tout-terrain ou d’un autre véhicule tout-terrain dans une station-service, à moins qu’il ne soit transporté sur une remorque.

Evans a déclaré que le département visait également à embaucher plus d’officiers. Il a dit qu’il y a environ 254 agents et que le département est budgétisé pour avoir environ 286 agents.

“Ce que nous aimerions faire au cours des 18 prochains mois à deux ans, c’est arriver à ce nombre”, a déclaré Evans.

Evans a déclaré que le département prévoyait de mettre en œuvre un programme pour lutter contre le suicide des adolescents.

« Nous allons identifier les zones de la ville de Joliet que nous pensons peut-être [are] sujets au suicide chez les adolescents, et nous allons nous concentrer sur ces domaines », a déclaré Evans. « Nous allons mettre de la signalétique. Nous allons faire toutes sortes de choses. Si nous pouvons sauver la vie d’un adolescent avec ce programme, je suis heureux.

Evans a déclaré qu’il prévoyait également que les agents reçoivent une formation sur la façon de fournir des ressources aux personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale.

Evans a déclaré qu’il était un partisan de la police proactive. Il a donné à l’auditoire deux exemples cette année de policiers exécutant des mandats de perquisition qui ont abouti à la saisie de nombreux stupéfiants et armes à feu.

« Nous allons encourager nos gens à faire la bonne chose au bon moment pour les bonnes raisons, mais nous allons aussi leur apprendre à être agressifs », a-t-il déclaré.