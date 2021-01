Un chef de la police géorgienne a démissionné et un policier aurait été licencié après que des images de la caméra corporelle qui ont fait surface la semaine dernière ont montré le moment où ils ont utilisé des insultes racistes lors d’une manifestation de 2020 Black Lives Matter.

Le chef de la police de Hamilton Gene Allmond et l’agent John Brooks ont tous deux été filmés, obtenus par WTVM, utilisant le mot N et parlant de l’esclavage comme de simples «mauvais traitements» des Afro-Américains.

Dans les images, les hommes discutent de l’esclavage et à un moment donné, il semble qu’ils parlent du meurtre de Rayshard Brooks, qui a été abattu par des officiers à l’extérieur d’un Wendy’s à Atlanta en juin 2020, quelques semaines seulement après la mort de George Floyd sous le genou d’un blanc. agent de police à Minneapolis.

L’officier Brooks fait référence à un homme qui était autrefois les services secrets en disant: «vous n’aviez pas à leur tirer dessus, c’est juste un tazer», alors comment se fait-il que vous étouffiez un putain de roi? vous l’avez tué 27 fois? ».

Le chef de la police de Hamilton Gene Allmond (photo) et l’agent John Brooks ont tous deux été filmés en utilisant le mot N et en discutant de l’esclavage comme du simple « mauvais traitement » des Afro-Américains

«Le type court, il a le tazer à la main, et vous le voyez et il se retourne, et vous le voyez tirer le tazer sur l’officier? Brooks a continué, faisant probablement référence à Rayshard Brooks.

Allmond a alors sonné: « Mais qu’auriez-vous fait s’il avait touché l’officier? Allez là-bas, prenez son arme et tuez-le?

Brooks a poursuivi sa diatribe et la défense des officiers tirant sur Rayshard Brooks: « Et si l’un de ces projectiles le frappait [police officer] Dans l’oeil? Le fait de lui tirer ce tazer sur un officier est une agression aggravée parce qu’il n’a pas été formé à son bon usage… Un officier… si je vais étonner quelqu’un, je sais tirer bas, je sais quoi faire. Il ne sait pas.

«C’est exactement ça…» dit Allmond.

– Et ce maire là-haut? Euh… elle a déjà viré l’officier. Et euh sans audition, et elle pousse très fort. Ils disent qu’elle est maintenant la première candidate à la vice-présidence de Joe Biden », a ajouté Brooks.

Allmond a répondu: «Vous êtes kiddin»! avant que Brooks ne dise: «Parce que… si je devais baiser, je préférerais baiser le maire que Stacey Abrams. L’officier Brooks faisait référence au maire Keisha Lance Bottoms, le maire noir d’Atlanta.

Ils entament ensuite une discussion autour de la manifestation Black Lives Matter qu’ils patrouillaient.

À un moment donné, Brooks a déclaré: «Parce que… si je devais baiser, je préférerais baiser le maire que Stacey Abrams. L’officier Brooks faisait référence au maire Keisha Lance Bottoms (photo du 3 janvier), le maire noir d’Atlanta

‘F ** k… Protestations, fils de pute qu’est-ce qu’il y a avec ces f ** king people? Je n’ai pas d’esclaves. Mes parents ne possédaient pas d’esclaves…, dit Allmond à Brooks. «Vous savez de quoi on parle…? Il y a 200 putain d’années?

Brooks a ajouté: « Hé, j’ai fait euh … Je fais beaucoup de choses sur l’histoire de ma famille sur Mon ascendance … et vous savez que nous sommes tous du nord, mais il y avait une petite branche de la famille qui vivait dans La Virginie, qui avant la guerre civile, ce qui est la Virginie occidentale, était la Virginie. Et j’ai trouvé des preuves qu’un esclave possédait une partie de ma famille. Même si nous sommes de l’Ohio et non – personne là-haut. Mais je vais te dire, en regardant la famille de Chris? Putain de merde! Mec, laisse-moi te dire quoi …

« Elle avait un, un parent dont je ne me souviens plus de son nom, il a combattu pendant la guerre civile, après la guerre civile, il est devenu surveillant dans une plantation, il était en charge de tous les esclaves, et il y avait un article ou quelque chose sur quelque chose qu’il avait fait et le journal et le journal ont dit que quel que soit son nom, il était connu pour être l’homme le plus méchant du monde », a déclaré Brooks.

Allmond a alors dit: «Eh bien, vous savez quoi maintenant? Ceci, je ne sais pas si cela a un mérite, à l’époque des esclaves, mais il y avait beaucoup de maltraités. Je n’ai aucun doute là-dessus. Mais pour la plupart, il me semble qu’ils leur ont fourni une maison pour vivre, ils leur ont fourni des vêtements à mettre sur le dos, ils leur ont fourni de la nourriture à mettre sur leur table, et tout ce qu’ils avaient à faire était putain de travail.

Brooks a répondu: « Et maintenant, nous leur donnons toutes ces choses et ils n’ont pas à travailler. »

‘C’est tout!’ Dit Allmond.

Le couple a eu des conversations avec des manifestants et des proches sur leurs téléphones personnels.

À un moment donné, Brooks peut être entendu dire qu’il laisserait un groupe de « rednecks » s’occuper de la situation si la manifestation devenait incontrôlable.

Les images dégoûtantes ont refait surface après qu’un employé de la ville à temps partiel ait vérifié si la caméra corporelle était fonctionnelle le 25 janvier, selon WRBL.

Il a ensuite trouvé les images et a alerté l’assistant du maire, Buddy Walker, qui a ensuite appelé le maire Julie Brown, le conseil municipal et le procureur de la ville Ron Iddins.

Le conseil municipal de Hamilton a demandé à Allmond et Brooks de démissionner ou d’être licenciés.

Les fonctionnaires ont immédiatement retiré les deux hommes de leurs postes au sein du service de police de Hamilton.

Selon WTVM, le chef Allmond a démissionné, tandis que Brooks a été licencié.

La station a rapporté que les deux hommes pensaient que leurs caméras corporelles ne fonctionnaient pas pendant qu’ils patrouillaient lors de la manifestation Black Lives Matter à Hamilton.