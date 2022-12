Le chef de la police de Downers Grove prendra sa retraite après 29 ans de service – Shaw Local

Le chef de la police de Downers Grove, Shanon Gillette, prendra sa retraite après plus de 29 ans de service au sein du village. Son dernier jour avec Downers Grove sera le 6 janvier.

“Shanon est un leader exemplaire et particulièrement qualifié”, a déclaré le directeur du village, David Fieldman, dans un communiqué de presse. “Sous sa direction, le service de police de Downers Grove est resté déterminé à protéger les vies, les biens et le droit à la liberté d’expression. fournir une formation avancée dans les domaines de la désescalade, de la compétence culturelle et des préjugés implicites. Le chef Gillette et l’ensemble du département incarnent les principes de justice procédurale, d’équité, de transparence et d’impartialité. Je suis reconnaissant pour les contributions importantes que Shanon a apportées à notre communauté.

Le maire Bob Barnett a fait écho aux louanges de Fieldman envers Gillette.

“Notre village a grandement bénéficié de l’engagement du chef Gillette à protéger la communauté”, a déclaré Barnett dans un communiqué. “Son travail a été marqué par le fait de donner la priorité aux personnes – en traitant tous ceux qui vivent, travaillent et visitent notre communauté avec dignité et respect à tout moment. Je considère que c’est un privilège d’avoir travaillé avec Shanon et nous lui souhaitons le meilleur dans ses projets futurs.

« Ce fut un honneur de faire partie de cette organisation exceptionnelle et de travailler aux côtés des membres du service de police de Downers Grove. J’ai hâte de voir tout ce que le département accomplira dans les années à venir. dit Gillette.

Gillette a occupé divers postes, assumant des responsabilités accrues et une expérience de gestion progressive dans toutes les facettes du service de police. Tout au long de sa carrière, il a été agent de police communautaire, officier de formation sur le terrain, détective, sergent patrouilleur, sergent administratif, lieutenant des opérations, lieutenant des enquêtes, coordinateur adjoint de la gestion des urgences et chef adjoint de l’administration.

En 2016, Gillette est diplômé de l’Académie nationale du FBI à Quantico, en Virginie, où il a reçu une formation avancée en leadership pour les responsables de l’application de la loi. En tant que diplômé de l’École d’état-major et de commandement de la police de l’Université Northwestern, il a reçu le prix de leadership Franklin M. Kreml du Center for Public Safety. Gillette est actuellement vice-présidente générale de l’Association des chefs de police de l’Illinois.

Une annonce concernant le prochain chef de police sera faite dans les prochaines semaines.