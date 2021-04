Le chef de la police de Detroit, James Craig, s’est prononcé contre le George Floyd Justice in Policing Act, affirmant qu’il «décimerait» les services de police et ouvrirait la porte à des poursuites civiles qui découragent le recrutement de nouveaux agents.

Craig, qui s’est heurté à des législateurs critiquant la police comme la représentante Rashida Tlaib (D-Michigan), a déclaré à Newsmax dans une interview mercredi que le projet de loi est destructeur car il supprime l’immunité qualifiée pour les agents des forces de l’ordre.

«Nous savons à quel point il est important que les policiers qui se livrent à une faute criminelle soient tenus responsables. Ce serait l’exemption. Mais lorsque vous parlez de poursuites civiles, cela décimera la police telle que nous la connaissons. » Craig a dit.





Il a ajouté que les départs à la retraite et les démissions de policiers sont « Montée en flèche » dans des villes comme New York, les flics craignent des répercussions potentielles dans l’exercice de leurs fonctions.

«C’est une tentative voilée, je pense, de démanteler la police parce que voici ce que je sais, depuis mon siège: qui va vouloir servir dans les forces de l’ordre quand il n’y a pas de protection. J’ai parlé à mes collègues dans d’autres villes; regardez ce qui se passe à New York en ce moment; les départs à la retraite et les taux de démission sont montés en flèche », il a dit.

UNE «Minorité vocale» fait pression sur la législation, selon Craig, mais personne dans cette minorité ne vit «Communautés vulnérables» ce besoin «Une police constitutionnelle bonne et efficace.»

La suppression de l’immunité qualifiée créera un «Exode massif» des services de police à travers le pays, at-il ajouté.





Le George Floyd Justice in Policing Act introduit de multiples réformes pour les services de police, y compris l’interdiction des étranglements et des mandats d’interdiction des coups et l’établissement de nouvelles normes pour la formation de la police. Introduit en juin 2020 après la mort de George Floyd à Minneapolis – pour lequel l’ancien officier Derek Chauvin a été jugé et a été reconnu coupable de plusieurs accusations de meurtre – il a été adopté par la Chambre des représentants en mars de cette année.

Il y a eu un débat sur la question de savoir si la législation peut être adoptée par le Sénat, mais le sénateur Tim Scott (R-Caroline du Sud), le seul républicain noir au Sénat, travaille pour gagner le soutien de son parti sur le projet de loi, avec la question de l’immunité étant une question sur laquelle certains démocrates disent qu’ils ne veulent pas bouger.

La représentante Karen Bass (D-Californie), qui a présenté le projet de loi, a déclaré mercredi à TMZ qu’elle pensait qu’il y avait au moins 80% de chances que le projet de loi passe au Sénat et soit bientôt signé par le président Joe Biden.





