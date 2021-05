Le chef de la police de Detroit, James Craig, prendra sa retraite et pourrait affronter la cible républicaine Gretchen Whitmer en course pour le gouverneur du Michigan – RT USA News

James Craig, chef de la police de Detroit, a annoncé sa retraite après près de 8 ans de lutte contre le crime dans l’une des villes les plus dangereuses d’Amérique, et sa prochaine bataille pourrait être d’évincer Gretchen Whitmer au poste de gouverneur du Michigan.

Craig, 64 ans, a officialisé sa retraite lors d’une conférence de presse lundi à Detroit, affirmant qu’il démissionnerait le 1er juin. Il s’est arrêté avant de confirmer sa candidature au poste de gouverneur en 2022, mais il aurait rencontré ces derniers jours les dirigeants du GOP du Michigan pour support de jauge.

«Des Michiganders de partout dans cet État, de partout au pays m’ont posé la question, et c’est l’une des choses que j’envisage,» Craig a déclaré dans une interview à Fox Business. «Dans les semaines à venir, je rendrai ma décision.» Il a ajouté qu’il le ferait «Continuer à être profondément passionné en tant que fonctionnaire et leader.»

Craig a déclaré aux journalistes lors de l’annonce de sa retraite que sous sa direction, le service de police a travaillé avec des militants de tous âges pour répondre aux préoccupations de la communauté. «C’est l’une des raisons pour lesquelles Detroit n’a pas brûlé,» »a-t-il dit, faisant référence à la vague d’émeutes anti-police de l’été dernier aux États-Unis. Il a précédemment noté que contrairement aux forces de l’ordre dans certaines villes, la police de Detroit ne s’est pas retirée face aux manifestations.





À l’instar d’un autre candidat républicain potentiel, homme d’affaires et ancien candidat au Sénat américain John James, il donnerait au parti un leader de haut niveau et accompli pour affronter le gouverneur Whitmer, l’une des cibles démocrates les plus controversées. Tout comme James, 39 ans, qui a perdu de peu sa course au Sénat de 2020 lors d’une élection contestée, Craig se trouve être noir, ce qui pourrait aider à rendre les républicains plus compétitifs à Detroit.

La plus grande ville du Michigan est à environ 78% noire, selon les données du recensement américain, et elle est dominée par les démocrates. Whitmer a remporté l’élection au poste de gouverneur du Michigan en 2018 de près de 10 points de pourcentage, en grande partie grâce au bastion de son parti à Detroit. Alors que Whitmer a remporté quatre autres comtés dans et autour de Detroit, le candidat républicain Bill Schuette a remporté les 79 autres comtés du Michigan par plus de trois points de pourcentage.





Whitmer a fini par être l’un des gouverneurs démocrates que les républicains aiment le plus détester, imposant certains des verrouillages Covid-19 les plus stricts du pays. Et en tant que l’un des principaux détracteurs du parti de l’ancien président Donald Trump, elle a été choisie pour apporter la réponse démocrate à celle de Trump. « État de l’Union » discours en février 2020. Elle était l’une des principales candidates pour être choisie comme vice-candidate à la vice-présidence de Joe Biden, malgré une immense pression pour qu’il choisisse une femme noire.

Craig, qui dirigeait auparavant les services de police à Portland, dans le Maine et à Cincinnati, est rentré dans sa ville natale de Detroit en tant que chef en 2013. Détroit reste l’une des villes les plus dangereuses d’Amérique. En fait, les données les plus récentes du FBI sur la criminalité ont montré qu’en 2019, les résidents avaient 2 chances sur 100 d’être victimes de crimes violents dans la ville – le niveau le plus élevé du pays et plus de cinq fois la moyenne nationale.





Mais les crimes violents étaient encore plus élevés avant l’arrivée de Craig. En 2014, sa première année complète au travail, les homicides ont chuté en dessous de 300 pour la première fois depuis 1967. Les homicides sont restés en dessous de 300 dans quatre des cinq années suivantes avant de grimper à 327 en 2020. record de meurtres de 714 en 1974.

Craig a été un fervent défenseur des forces de l’ordre et critique du mouvement politique Black Lives Matter. Le mois dernier, il a appelé le George Floyd Justice in Policing Act un «Tentative voilée de démanteler la police» et a appelé à la démission de la représentante américaine Rashida Tlaib (D-Michigan) pour avoir appelé les forces de l’ordre «Intrinsèquement et intentionnellement raciste.» Craig a répondu en disant: «Elle est imprudente. J’adorerais la voir démissionner. Je lui organiserais une fête d’adieu.

Les apparitions dans les médias ont aidé Craig à se bâtir une clientèle nationale. Le chroniqueur politique Josh Kraushaar a déclaré que son entrée sur le terrain contre Whitmer tournerait « Une course endormie dans une campagne à surveiller de près l’année prochaine. » La stratège médiatique Gabriella Hoffman a accepté, en disant: « C’est excitant. »

Josh Kraushaar (@HotlineJosh) 8 mai 2021

«Le chef James Craig est la bonne personne au bon moment pour ce poste», L’animateur de Fox Business, Charles Payne, a tweeté.

