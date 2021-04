Ce n’était pas un accident. Le maintien de l’ordre dans notre pays est intrinsèquement et intentionnellement raciste. Daunte Wright a été confronté à de l’agression et de la violence. J’en ai fini avec ceux qui tolèrent les meurtres financés par le gouvernement. Plus de maintien de l’ordre, d’incarcération et de militarisation. Il ne peut pas être réformé.

– Rashida Tlaib (@RashidaTlaib) 12 avril 2021