Le chef de la police conservatrice Caroline Henry interdit de conduire après avoir enfreint la loi à cinq reprises

Un commissaire conservateur de la police et du crime (PCC) s’est vu interdire de conduire après avoir été reconnu coupable de cinq infractions routières distinctes. Caroline Henry, 52 ans, qui a été élue l’année dernière pour diriger le service de police du Nottinghamshire, a été interdite de conduire pendant six mois et condamnée à payer une amende de 2 450 £.

Les cinq excès de vitesse distincts ont eu lieu en l’espace de 12 semaines seulement, dont deux infractions sur des jours consécutifs. Le commissaire conservateur, dont la voiture Lexus argentée a une plaque d’immatriculation personnalisée, a déclaré à un juge de district : “Je suis vraiment désolé.”

Les infractions ont été commises alors qu’elle faisait campagne pour être commissaire de la police et du crime pour la région et aussi pendant qu’elle était en poste.