Le chef de la patrouille frontalière Rodney Scott évincé par l’administration Biden

L’administration Biden a expulsé Rodney Scott, le chef de la US Border Patrol, ouvrant la voie à la Maison Blanche pour installer son propre chef de l’agence qui supervise les postes frontaliers du pays et d’autres fonctions essentielles de sécurité intérieure.

« On lui a demandé de quitter son poste », a déclaré un haut responsable du ministère de la Sécurité intérieure. Ce responsable a déclaré qu’il n’était pas encore clair si Brown resterait au DHS dans un autre rôle ou quitterait le département assiégé, que l’administration Biden tente de remanier après des années de controverses sur sa gestion des immigrants sans papiers essayant d’entrer aux États-Unis.

Le responsable, s’exprimant sous couvert d’anonymat, a déclaré qu’aucune raison spécifique n’avait été invoquée pour forcer Scott. Mais le vétéran de 29 ans s’était affronté avec des démocrates à Washington et des responsables de l’administration Biden sur la meilleure façon d’aborder l’immigration illégale et d’autres questions liées aux frontières.

Scott lui-même a publié une déclaration sur les réseaux sociaux disant qu’il avait eu la possibilité de démissionner, de prendre sa retraite ou de déménager sans aucune justification, selon le Washington Post, qui a d’abord signalé son renvoi. Il l’a décrit comme un avis pro forma « afin que la nouvelle administration puisse placer la personne qu’elle veut dans le poste », mais a suggéré qu’il pourrait rester pendant 60 jours.

« Un immense merci à tous ceux qui ont tendu la main, prié et soutenu moi et ma famille, en particulier au cours de ces derniers mois fous », a écrit Scott.

Le départ de Brown du rôle de premier plan est attendu depuis des mois, étant donné les affrontements entre l’administration et les hauts responsables américains des douanes et de la protection des frontières (CBP), qui n’avaient pas caché leur soutien à l’ancien président Donald Trump et à son fervent anti- politiques d’immigration.

L’administration Biden a déjà nommé son propre chef du CBP, le chef de la police de Tucson Chris Magnus, qui est largement considéré comme un partisan des types de réforme de l’immigration défendus par Biden.

Le chef adjoint du CBP, Raul Ortiz, devrait assumer le rôle de leader par intérim pendant que Magnus passe par le processus de confirmation du Sénat.

Scott, qui avait été chef pendant près de 18 mois, a d’abord rejoint la patrouille frontalière en 1992 et a gravi les échelons jusqu’à la tête de son secteur de San Diego, puis au chef adjoint par intérim, selon sa biographie sur le site Web du département de la sécurité intérieure.

Sous la surveillance de Scott, la patrouille frontalière a géré une vague record de mineurs non accompagnés arrivant à la frontière américano-mexicaine, qui a submergé les installations frontalières fédérales et forcé de nombreux enfants à être placés dans des abris.

Ces dernières années, Scott était une voix de premier plan en faveur de l’appel du président Trump à plus de kilomètres de barrières frontalières, s’exprimant contre les démocrates au Congrès qui favorisaient d’autres moyens de lutter contre l’afflux d’immigrants sans papiers.

« J’ai commencé dans le secteur de San Diego en 1992 et peu importait le nombre d’agents que nous avions alignés », a déclaré Scott à la National Public Radio dans un article de janvier 2019, tout en emmenant un journaliste en balade. « Nous n’avons pas pu avoir un impact mesurable sur le flux [of undocumented immigrants] à travers la frontière. Ce n’est que lorsque nous avons installé des barrières le long de la frontière qui nous ont donné l’avantage que nous avons commencé à prendre le contrôle. »

Dans un article non daté publié sur le site Web du CBP, Scott a décrit le chaos du travail à la frontière lors de cette première mission de 1992.

Il a déclaré que des milliers de personnes s’étaient alignées et se sont précipitées en masse sur la frontière américano-mexicaine près de San Diego, écrasant les agents de la patrouille frontalière et assurant que la plupart d’entre eux passent.

« Le premier jour, quand je me suis présenté au travail », a ajouté Scott, « j’ai vu des centaines de personnes courir sur la médiane de l’Interstate 5, des hélicoptères bourdonner, et j’ai pensé qu’il y avait une sorte de gros incident ou de crise ce jour-là. »

Cela n’a pas été long, cependant, selon l’article, avant que Scott « ne découvre rapidement que c’était juste une journée normale ».