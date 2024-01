Le chef de la NRA, Wayne LaPierre, témoignant lors d’un procès pour corruption, confirme les détails de son style de vie somptueux

Wayne LaPierre, dirigeant de longue date de la National Rifle Association, a confirmé sous serment devant un tribunal de New York vendredi qu’il avait utilisé les ressources financières de l’organisation pour acheter des jets privés affrétés, des voyages en famille, des services de voitures noires et des cadeaux haut de gamme pour des amis.

LaPierre, 74 ans, d’autres dirigeants de la NRA et l’organisation elle-même repoussent un procès intenté par le procureur général de New York, Letitia James, en 2020, qui allègue qu’ils ont violé les lois sur les organisations à but non lucratif et redirigé des millions de dollars de fonds de la NRA pour un usage personnel.

Il a comparu à la barre vendredi matin pour la première fois, répondant à la plupart des questions par un simple « oui » ou « non ». Invoquant des problèmes de santé, il a précédemment annoncé son intention de démissionner à la fin du mois du groupe de défense des droits des armes à feu, qu’il dirige depuis plus de 30 ans en tant que vice-président exécutif.

LaPierre a témoigné qu’il n’avait pas connaissance des sommes importantes que la NRA dépensait en avions privés affrétés et en services de voitures noires, bien qu’il n’ait pas contesté les chiffres en dollars lorsqu’on lui a présenté les factures et les reçus.

Il a confirmé sous serment que les fonds de la NRA avaient été utilisés pour financer un vol des Bahamas à Washington, DC, en 2017, qui a coûté plus de 22 000 dollars, par exemple. Il a admis que les règles de la NRA exigent que les employés prennent l’avion en autocar.

Il a témoigné qu’il arrivait parfois que des membres de sa famille prenaient l’avion à bord d’avions privés alors qu’il n’était même pas présent. Il a autorisé un vol de 11 000 $ pris par sa nièce Colleen Sterner, une employée de la NRA, et sa fille, par exemple.

Il a témoigné que lui et sa famille voyageaient souvent sur un yacht de luxe, connu sous le nom d’Illusions, propriété de David McKenzie, propriétaire d’une société de production télévisuelle ayant un contrat avec la NRA. McKenzie et sa femme ont accueilli les LaPierre pour des vacances aux Bahamas et les ont rejoints pour des voyages en Inde et à Abu Dhabi.

LaPierre a reconnu que le conseil d’administration de la NRA n’avait pas approuvé ces voyages, et il a confirmé que divers formulaires de divulgation financière qu’il avait remplis en 2017 et 2018 ne détaillaient pas ses liens financiers avec une « entité non-NRA ».

La société de McKenzie, Associated Television, a produit une émission intitulée « Crime Strike », que LaPierre a autrefois animée. On a demandé à LaPierre s’il savait que la NRA payait des « millions » à Associated Television pour ses services. Il a répondu qu’il ne connaissait pas le chiffre exact.

Le procureur général adjoint Jonathan Conley a montré aux jurés des copies des demandes de remboursement de cadeaux que LaPierre avait achetés pour ses amis et associés au fil des ans, y compris des chandeliers de 830 $ de Bergdorf Goodman pour la fille des McKenzie.

Conley a montré que LePierre avait également soumis des formulaires de remboursement pour des cadeaux de Neiman Marcus, des conseils de Noël pour les paysagistes de sa maison, des cotisations pour un club de golf à Washington et des chambres d’hôtel pour Sterner, y compris un séjour en 2017 au Beverly Hills Hotel qui a coûté plus de 6 000 $.

Lors de la séance du matin de vendredi, LaPierre – les sourcils froncés et le ton égal – a rarement développé ses réponses au-delà du « oui » ou du « non ». Il a semblé très animé lorsqu’il a répondu aux questions sur les raisons pour lesquelles il avait décidé d’ouvrir une procédure de faillite de la NRA, insistant sur le fait qu’il ne l’avait pas fait pour éviter un contrôle réglementaire de l’État de New York.

« J’ai déposé le bilan pour protéger la NRA de la dissolution et de la saisie de ses actifs par le procureur général, et pour mettre la NRA en faillite. [the] La NRA est dans une position solide pour l’avenir dans un État où nous aurions des règles du jeu réglementaires équitables, comme le Texas », a-t-il déclaré.

Les autres accusés, y compris la NRA elle-même, sont accusés d’avoir violé les lois sur les organisations à but non lucratif et les politiques internes en s’enrichissant, selon la plainte, contribuant ainsi à la perte de plus de 64 millions de dollars de la NRA en trois ans.

Il s’agit de Wilson « Woody » Phillips, ancien trésorier et directeur financier de la NRA, et de John Frazer, secrétaire général et avocat général.

Si les jurés déclarent LaPierre, Phillips ou Frazer responsables, ils recommanderont le montant d’argent que chacun devrait rembourser à la NRA.

Le juge de la Cour suprême de l’État, Joel Cohen, qui a le dernier mot sur les dommages et intérêts pécuniaires et les recours, pourrait déterminer si les accusés devraient être définitivement interdits de siéger au conseil d’administration d’un organisme de bienfaisance à New York et si un observateur indépendant devrait superviser les finances de la NRA.