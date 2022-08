Le chef de la NHTSA, Cliff, part diriger le California Air Resources Board

Le ministère des Transports a déclaré vendredi que Steven Cliff, le chef de la National Highway Traffic Safety Administration, prévoyait de quitter l’agence en septembre après trois mois au poste le plus élevé.

Ann Carlson, l’avocate en chef de la NHTSA, assumera les fonctions de Cliff, a déclaré le secrétaire américain aux Transports, Pete Buttigieg, à CNBC dans un communiqué.

Cliff, qui est devenu chef de la NHTSA début juin, part à la tête du California Air Resources Board, une agence climatique axée sur la réduction de la pollution de l’air dans l’État. CARB annoncé vendredi que Cliff a été nommé son prochain PDG, après que Richard Corey, l’ancien PDG, a pris sa retraite fin juin.

Au cours de son mandat à la NHTSA, Cliff a travaillé sur de nouvelles normes d’économie de carburant et de nouvelles règles de sécurité des véhicules destinées à accroître la sécurité des conducteurs, des cyclistes et des piétons. Alors que des technologies plus avancées ont été adoptées par les constructeurs automobiles, l’agence est de plus en plus confrontée à des préoccupations concernant la sécurité des batteries de véhicules électriques et des logiciels qui contrôlent les voitures.

Militants de la sécurité automobile, dont Ralph Nader, ont demandé à la NHTSA d’empêcher Tesla de tester un logiciel d’assistance à la conduite inachevé avec des clients ordinaires sur les routes publiques américaines en raison de la fréquence à laquelle il fonctionne mal.

Cliff a conduit l’agence à émettre un “ordre général permanent”, qui oblige les constructeurs automobiles à fournir à la NHTSA des données sur les collisions mortelles et autres collisions importantes impliquant leurs voitures et des systèmes avancés d’assistance à la conduite (ADAS), ou des systèmes de conduite automatisés plus sophistiqués sur le plan technologique.

Les options ADAS disponibles dans les voitures grand public comprennent les systèmes Autopilot, Full Self-Driving et FSD Beta de Tesla, Blue Cruise de Ford et SuperCruise de Cadillac. Aucun d’entre eux ne rend les voitures sûres à utiliser sans un humain attentif au volant. Les systèmes de conduite automatisés sont présents dans les robotaxis développés par Waymo, Cruise et d’autres.

Cliff a été nommé en octobre par le président Joe Biden pour diriger la NHTSA après avoir été administrateur adjoint depuis février 2021.

Le secrétaire Buttigieg a remercié Cliff pour son service à l’agence “et son travail pour protéger la vie du peuple américain en renforçant la sécurité des véhicules à moteur et en réduisant leurs émissions”.

La NHTSA a refusé de partager plus de détails sur les circonstances du départ de Cliff.

