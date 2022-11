Le chef de la NBA insiste sur le fait que la star controversée n’est pas antisémite

Adam Silver a défendu Kyrie Irving après lui avoir parlé

Le commissaire de la NBA, Adam Silver, a conclu que Kyrie Irving n’était pas antisémite suite à une rencontre avec la star controversée des Brooklyn Nets.

Irving a été banni par les Nets pendant au moins cinq matchs et son contrat avec Nike a été suspendu après avoir partagé un lien vers un film contenant des tropes antisémites.

Silver a d’abord condamné Irving lorsque la controverse a éclaté. Après avoir eu un “conversation directe et franche” avec le trentenaire comme il l’a affirmé au New York Times, cependant, il ne croit pas que le garde, qui a depuis présenté ses excuses à la communauté juive, soit antisémite.

“Sur la base de ce qu’il a dit directement, pour moi (je) n’ai aucun doute qu’il n’est pas antisémite mais je pense qu’il y a un processus qu’il va maintenant devoir suivre”, Silver a déclaré jeudi, comme le rapporte Yahoo Sport.

“C’est quelqu’un que je connais depuis une décennie, et je n’ai jamais entendu un mot antisémite de sa part ou, franchement, de la haine dirigée contre un groupe.”

“Qu’il soit ou non antisémite n’est pas pertinent pour les dommages causés par la publication de contenu haineux”, Silver, qui est juif, a ajouté.

Irving peut reprendre l’action lorsqu’il a subi “mesures correctives”. Celles-ci consisteraient en six exigences, dont certaines ont déjà été remplies par Irving, telles que s’excuser, condamner le film et faire un don de 500 000 $ à des causes anti-haine.

Irving doit également suivre une formation sur l’antisémitisme et rencontrer des dirigeants juifs. Selon LeBron James, cependant, Irving devrait déjà être autorisé à retourner au tribunal.

“Je vous ai dit que je ne croyais pas au partage d’informations blessantes”, James tweeté. “Et je continuerai comme ça mais Kyrie s’est excusé et il devrait pouvoir jouer. C’est ce que je pense.

“C’est si simple. Aidez-le à apprendre – mais il devrait jouer. Ce qu’on lui demande de faire pour revenir sur le parquet, je pense que c’est excessif. Ce n’est pas la personne qu’on dépeint de lui. James a ajouté.

Les contrats Brooklyn Nets et Nike d’Irving expirent à la fin de la saison 2022/2023 en cours et ne seront probablement pas renouvelés.

Dans une interview cette semaine, le co-fondateur de Nike, Phil Knight, a déclaré “Je douterais que nous y retournions” avec Irving, même s’il n’était pas “sûr avec certitude”.

“Kyrie a franchi la ligne” Chevalier ajouté. « C’est un peu aussi simple que ça. Il a fait des déclarations que nous ne pouvons tout simplement pas respecter et c’est pourquoi nous avons mis fin à la relation. Et j’étais d’accord avec ça.