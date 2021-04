Le chef de la NBA, Adam Silver, a applaudi mardi l’issue du procès pour meurtre de Derek Chauvin, affirmant que justice avait été rendue contre l’ancien policier reconnu coupable du meurtre d’un homme noir non armé George Floyd.

Dans une déclaration conjointe avec le directeur exécutif de la National Basketball Players Association, Michele Roberts, le chef de la NBA a déclaré que la ligue continuerait de faire campagne pour la justice pénale et les réformes de la police.

«Le meurtre de George Floyd a été un point éclair sur la façon dont nous considérons la race et la justice dans notre pays, et nous sommes heureux que justice semble avoir été rendue», ont déclaré Silver et Roberts.

«Mais nous reconnaissons également qu’il y a beaucoup de travail à faire avec la National Basketball Association et la National Basketball Players Association, ainsi que notre nouvelle Coalition pour la justice sociale, redoubleront d’efforts pour plaider en faveur d’un changement significatif dans les domaines de la justice pénale et la police », ont-ils ajouté.

Les joueurs de la NBA ont rejoint les manifestations nationales contre le meurtre de Floyd à Minneapolis en mai de l’année dernière, et la ligue a ensuite encouragé les joueurs à partager des messages de justice sociale lorsque la saison interrompue par la pandémie a repris.

Les mots «Black Lives Matter» ont été peints en bonne place sur les courts lors de matchs organisés dans la bulle de la NBA à Orlando.

Pendant ce temps, les équipes du Minnesota Timberwolves et du Minnesota Lynx WNBA ont salué le verdict de mardi dans un communiqué conjoint.

«Il y a un an, George Floyd a été assassiné, provoquant une douleur et un traumatisme inimaginables pour sa famille, la communauté de Minneapolis et les communautés à travers le pays», ont déclaré les équipes.

«Nous espérons que la décision d’aujourd’hui constituera un pas en avant, mais elle ne soulagera pas la douleur physique et émotionnelle qui persiste dans un environnement où le racisme systémique existe.»

