Le chef de la nation crie de James Smith et d’autres dirigeants autochtones demandent aux gouvernements provincial et fédéral de financer des centres de traitement de la toxicomanie dans les réserves à la suite de l’horrible saccage au couteau contre la Première nation de la Saskatchewan et la ville voisine de Weldon.

“Nous devons protéger notre communauté, lutter contre la drogue et l’alcool”, a déclaré le chef de James Smith, Wally Burns, aux journalistes lors d’une conférence de presse jeudi.

Rob Head, chef de la bande Peter Chapman – l’une des trois nations qui composent la nation crie de James Smith – a déclaré à CBC News que certains membres de sa propre famille étaient dépendants du crystal meth et avaient besoin d’installations pour un traitement à long terme.

“C’est quelque chose qui nécessite entre 30 et 90 jours de traitement juste pour pouvoir retrouver un mode de pensée normal”, a-t-il déclaré. “En dehors de cela, vous êtes à peu près accro. Si vous ne suivez pas de traitement, ce n’est pas quelque chose que vous pouvez arrêter d’un coup.”

La consommation de substances est plus courante dans les communautés autochtones en raison de la colonisation, du système des pensionnats et des traumatismes intergénérationnels, les défenseurs et les dirigeants autochtones disent .

La toxicomanie, en particulier la méthamphétamine en cristaux, est endémique dans la nation crie de James Smith, selon Head.

“Je ne peux pas croire à quelle vitesse cela s’est infiltré dans nos Premières Nations et a pris le contrôle de tous nos jeunes qui l’ont essayé”, a-t-il déclaré.

Les résidents de James Smith ont également déclaré à CBC que le problème de la drogue était hors de contrôle.

“Nous devons nous y attaquer avant qu’il ne devienne plus gros qu’il ne l’est maintenant”, a déclaré Head.

La Nation crie de James Smith ne dispose d’aucune installation pouvant fournir un soutien à long terme aux personnes aux prises avec une dépendance, comme c’est le cas dans de nombreuses Premières Nations à travers le pays.

Selon le site Web du gouvernement du Canada, il existe 10 centres de traitement en Saskatchewan spécifiquement pour les membres des Premières Nations.

Le centre de traitement le plus proche de James Smith – pour les hommes et les femmes adultes – se trouve à environ 60 kilomètres à Prince Albert, qui est également le site d’un centre de traitement pour les filles âgées de 12 à 17 ans.

La longue histoire de drogue de l’agresseur présumé

L’un des agresseurs présumés dans une violente série de coups de couteau au cours du week-end de la fête du Travail avait une longue histoire de consommation de drogue, comme en témoignent les dossiers judiciaires.

Des documents de la Commission des libérations conditionnelles du Canada de février de cette année révèlent que Myles Sanderson, 32 ans, a lutté contre la consommation de drogue et d’alcool à la fin de son enfance et a commencé à consommer de la cocaïne à 14 ans.

La GRC dit qu’elle n’a pas encore de mobile pour les meurtres et qu’elle n’en aura peut-être jamais, maintenant qu’il est mort.

Les proches des victimes des coups de couteau de masse qui ont eu lieu contre la nation crie de James Smith, en Saskatchewan, au cours de la fin de semaine de la fête du Travail se sont étreints après une conférence de presse à Saskatoon mercredi. (Evan Mitsui/CBC)

Les attaques ont fait 10 morts et 18 autres blessés. Ces décomptes n’incluent pas Sanderson ou son frère Damien, 31 ans, également décédé. Tous deux ont été accusés de meurtre au premier degré.

Mardi, la ministre des Services aux Autochtones, Patty Hajdu, a déclaré sur les réseaux sociaux que le gouvernement s’est engagé à « faire progresser les objectifs et les besoins immédiats, à moyen et à long terme » identifiés par la Nation crie de James Smith.

Everett Hindley, ministre provincial de la Santé mentale et des Dépendances, a déclaré mercredi qu’il avait rencontré des dirigeants autochtones de plusieurs communautés pour discuter des moyens de relever les défis de la santé mentale et des dépendances, et qu’il travaillera avec Ottawa sur la question.