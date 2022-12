Le chef de la natation évoque le potentiel transfert de la Russie vers l’Asie

Husain Al-Musallam a déclaré que la Russie n’avait pas officiellement demandé le déménagement

Le président de l’autorité mondiale de la natation FINA, Husain Al-Musallam, a commenté le transfert potentiel de la natation russe vers la juridiction asiatique afin que les athlètes russes puissent potentiellement se qualifier pour les Jeux olympiques de Paris 2024.

Les athlètes russes sont interdits de sports comme la natation depuis le début de cette année, lorsque des fédérations, dont la FINA, ont suivi une recommandation du Comité international olympique (CIO) de les suspendre en réponse à l’opération militaire en Ukraine.

Après un sommet olympique du CIO vendredi à Lausanne, le CIO a déclaré que les participants “approuvé à l’unanimité” étudier une proposition du Conseil olympique d’Asie (OCA) visant à “faciliter la participation des athlètes de Russie et de Biélorussie aux compétitions en Asie sous son autorité, tout en respectant les sanctions en place.”

Plus tôt ce mois-ci, le président de la Fédération russe de plongeon (RDF), Stanislav Druzhinin, a déclaré que l’organisation était en pourparlers avec la FINA pour passer à la Fédération asiatique de natation (AASF) de la Ligue européenne de natation (LEN).

Lire la suite Le CIO va explorer l’offre asiatique pour les athlètes russes

Interrogé sur le sujet lors d’un congrès général extraordinaire de la FINA, où l’organisation a annoncé qu’elle changerait son nom en World Aquatics, Al-Musallam a insisté sur le fait qu’aucune décision n’avait été prise. “en ce qui concerne la participation des athlètes russes en ce moment.”

Al-Musallam a révélé qu’un moyen de résoudre la situation par rapport au vrai olympique, qui est une résolution des Nations Unies, était à l’étude.

Mais il a également insisté sur le fait que le sport devait rester “neutre,” “libre,” et gouverné par les acteurs du sport.

“Et [as] pour la participation de la Russie et de la Biélorussie [athletes] pour les prochains Jeux Olympiques, ce [is a] décision toute la famille olympique décidera. Mais [it’s a decision that has] n’a pas encore été prise pour le moment », il ajouta.

Concernant la Russie “demander à rejoindre l’Asie”, Al-Musallam a déclaré que la Russie “n’a pas demandé cela” officiellement et l’a simplement proposé.

Al-Musallam a déclaré que l’idée que les athlètes russes soient autorisés à concourir aux Jeux de Paris ne deviendrait une réalité que si le “le monde entier et le mouvement olympique” inviter les Russes à tenter de se qualifier à partir des compétitions d’essai asiatiques.

S’adressant à TASS, Druzhinin a précédemment déclaré que le RDF était « en concertation avec la FINA, contrairement à la fédération européenne.

“On a un dialogue très difficile avec lui, il est plus probable qu’il n’existe pas du tout”, Druzhinin a ajouté.

LIRE LA SUITE: L’organisme sportif russe discute d’un transfert vers l’Asie

« Nous n’avons pas participé à des compétitions internationales cette année, mais nous travaillons et discutons avec la FINA. Nous avons dit à maintes reprises [FINA president] M. Husain Al Musallam que nous aimerions passer à la fédération asiatique et quitter la fédération européenne, pour participer au championnat asiatique et aux compétitions asiatiques.

Druzhinin a déclaré que la FINA était “penser à” l’interrupteur et que la fédération internationale “prendra une décision bientôt”, qui, selon Al-Musallam, ne dépend pas complètement de son organisation.