Le chef de la Nasa sur l’atterrissage d’un échantillon d’astéroïde dans l’Utah : « L’impossible est devenu possible » – en direct

L’administrateur de la Nasa, Bill Nelson, a salué le succès de la mission Osiris-Rex après l’atterrissage de sa capsule dans le désert de l’Utah aujourd’hui.

« Cela a apporté quelque chose d’extraordinaire : le plus grand échantillon d’astéroïde jamais reçu sur Terre. Cela va aider les scientifiques à étudier la formation des planètes, cela va améliorer notre compréhension des astéroïdes qui pourraient éventuellement avoir un impact sur la Terre et cela approfondira notre compréhension de l’origine de notre système solaire et de sa formation.

Cette mission prouve que la NASA fait de grandes choses, des choses qui nous inspirent, des choses qui nous unissent…

La mission se poursuit avec des recherches et des analyses incroyables à venir. Mais je tiens à vous remercier tous, pour tous ceux qui ont rendu cette mission Osiris-Rex possible…

L’impossible est devenu possible », a déclaré Nelson.