Le chef de la mobilisation de Poutine retrouvé mort dans des circonstances “suspectes” alors que le tyran annule un plan de conscription désastreux

Un commissaire MILITAIRE chargé de l’enrôlement pour la campagne de mobilisation chaotique de Vladimir Poutine a été retrouvé mort dans des circonstances « suspectes », ce qui a conduit à une enquête pour meurtre.

Le mois dernier, Vladimir Poutine a ordonné la mobilisation de 300 000 soldats supplémentaires sur la ligne de front alors que sa guerre désastreuse continue de faiblir et que Moscou perd du terrain sur le champ de bataille.

Le vétéran de la guerre aurait été retrouvé pendu près d’une clôture dans sa maison

Le commissaire militaire est mort dans des circonstances “suspectes”

Sa mort survient après une série d’attaques contre des bureaux de mobilisation à travers la Russie

Le corps du lieutenant-colonel Roman Malyk, 49 ans, a été découvert près de la clôture de sa maison dans un village de la région de Primorsky en Russie.

Selon certains rapports, le chef de l’enrôlement de Poutine est mort par pendaison.

La police russe a ouvert une enquête pour meurtre mais n’a pas exclu un suicide.

Sa mort “suspecte” survient après une série d’attaques contre des bureaux de mobilisation à travers la Russie.

Pas moins de 70 bureaux ont été frappés par des cocktails Molotov alors que la colère grandit face à l’enrôlement.

Il y a une fureur croissante contre les responsables de la mobilisation qui recrutent de force des hommes avec peu ou pas de formation en violation apparente des règles, au milieu de lourdes pertes militaires pour la Russie.

Des équipes armées d’officiers d’enrôlement soutenus par la police opèrent dans les villes russes, attrapant des hommes dans des métros, dans la rue et dans des bureaux.

Samedi, la Russie a mis en place une sécurité supplémentaire pour les équipes de mobilisation et les bureaux d’enrôlement au milieu d’une demande de Poutine de trouver 80 000 hommes supplémentaires pour compléter un total de 300 000 recrues pour la phase initiale d’enrôlement.

Ils doivent être protégés par des gardes nationaux, a déclaré le député Alexander Khinshtein.

La mobilisation a conduit des centaines et des milliers d’hommes à fuir à l’étranger, votant avec leurs pieds contre Poutine.

Marié, père de deux enfants, Malyk était un vétéran de la guerre russe en Tchétchénie et ses amis et sa famille ont fermement nié qu’il s’était suicidé.

Il était responsable de l’enrôlement dans le district de Partizan et dans les environs de la région de Primorsky.

Il a été décrit par des amis comme un “homme fort et courageux” qui “n’a pas été brisé sous le poids des événements militaires difficiles et des grandes pertes” en Tchétchénie.

“C’était un homme de parole et d’action, connu et respecté dans la ville pour son honnêteté et son intégrité”, a-t-il déclaré.

Plus tôt ce mois-ci, dans la région voisine de Khabarovsk, Yury Laiko, 41 ans, commissaire à l’enrôlement militaire, a été démis de ses fonctions dans le chaos provoqué par la mobilisation forcée d’hommes locaux.

Il a été blâmé pour les “erreurs” dans la conscription maniaque de milliers de réservistes dans la vaste région de Khabarovsk, dont la moitié ont été jugées “inaptes au service”.

Le gouverneur Mikhail Degtyaryov a déclaré que « plusieurs milliers de nos compatriotes ont reçu des convocations et sont arrivés aux bureaux d’enregistrement et d’enrôlement militaires.

« Nous sommes rentrés chez nous pour la moitié d’entre eux car ils ne remplissaient pas les critères de sélection pour l’enrôlement dans l’armée…[so] le commissaire militaire Yury Laiko a été démis de ses fonctions ».

Vendredi, Poutine a promis que la mobilisation désordonnée serait annulée dans les deux prochaines semaines – peut-être dans le but de regagner du soutien pour sa guerre en Ukraine.

Pendant ce temps, des milliers de manifestants ont été arrêtés en Russie à la suite d’une série de rassemblements à travers le pays contre les ordres de mobilisation de Poutine.

Cela survient alors que des images humiliantes de “l’armée papa” de Poutine sont apparues montrant des hommes d’apparence âgée tenant de nouvelles armes brillantes et se préparant à se diriger vers la ligne de front au milieu de la débâcle militaire.

De nouveaux conscrits ivres ont également été filmés titubant, se battant et s’endormant alors qu’ils étaient entassés dans des bus scolaires pour être emmenés au camp d’entraînement alors qu’une autre vidéo filmée à l’intérieur d’un bus montrait les hommes mobilisés buvant de la vodka dans d’énormes bouteilles.

À l’époque, le président ukrainien Volodymyr Zelensky avait décrit la décision de Poutine de mobiliser 300 000 réservistes comme « un aveu franc que leur armée régulière, préparée depuis des décennies à prendre le contrôle d’un pays étranger, n’a pas résisté et s’est effondrée ».

Poutine a déclaré que la Russie devrait avoir fini d’appeler les réservistes dans deux semaines Crédit : EPA

Le commissaire militaire de la région de Khabarovsk, Yury Laiko, a été démis de ses fonctions après que des milliers de personnes ont été appelées par erreur