John Fitzgerald Johnson, mieux connu sous le nom de « Grandmaster Jay », a été arrêté et accusé d’avoir pointé un fusil sur des agents fédéraux et la police de Louisville, dans le Kentucky, lors d’une manifestation, qui pourrait le conduire en prison pendant 20 ans.

Johnson a été arrêté jeudi et incarcéré dans une prison de Louisville sur des accusations fédérales, a rapporté WAVE-TV, filiale de NBC. Le journaliste indépendant Ford Fischer a publié des photos des documents de chargement.

La charge fédérale finale est pour prétendument "Agresser, résister ou gêner des dirigeants ou des employés." C'est un crime de 20 ans.

L’incident aurait eu lieu le 4 septembre, lorsque Johnson et sa NFAC (Not F *** ing Around Coalition) se sont réunis pour protester contre le meurtre de Breonna Taylor, résidente de Louisville, dans le Kentucky, lors d’un raid de la police. Alors que Taylor a été mortellement abattu en mars, les manifestations se sont intensifiées après la mort en mai de George Floyd dans le Minnesota et la vague d’émeutes qui a suivi Black Lives Matter à travers les États-Unis.

Selon l’affidavit, Johnson a pointé son fusil en direction des officiers du PD de Louisville – qui étaient apparemment suppléés par le gouvernement fédéral – regardant la foule de manifestants depuis les toits des bâtiments voisins.

Bien que lourdement armé, le NFAC n’a en fait commis aucun acte de violence lors des manifestations auxquelles il a participé. À une occasion, à la fin du mois de juillet, un membre du groupe s’est accidentellement tiré sur lui-même et deux collègues avec son propre fusil lors d’une manifestation à Louisville.

Le groupe s’est présenté à Lafayette, en Louisiane en septembre et a marché aux chants de « Black Power » pour protester contre la fusillade de la police sur Trayford Pellerin, un Afro-américain tué le mois précédent.

Une personne a été arrêtée pour avoir déchargé accidentellement une arme à feu pendant cette manifestation, mais le CNSA a déclaré aux journalistes que la personne ne faisait pas partie de leur organisation.

Johnson n’a jamais été condamné et aurait servi dans l’armée américaine dans les années 1990. C’est un séparatiste noir, qui a dit à RT qu’il voulait que les États-Unis « Donnez-nous notre propre terre ici, afin que nous puissions entrer, mettre en place notre propre gouvernement et les neuf mètres entiers » lors d’une interview exclusive en juin.

Son objectif à long terme est cependant «Un exode vers l’Afrique, pour établir notre destin et construire notre propre nation – et obtenir un siège à l’ONU comme tout le monde», il a dit.

