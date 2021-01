Frontex, l’agence de contrôle des frontières de l’UE, a suspendu ses opérations en Hongrie après que le gouvernement de Budapest ne se soit pas conformé à une décision de la Cour européenne de justice.

Réagissant à la nouvelle de jeudi matin, Ylva Johansson, commissaire européenne chargée des affaires intérieures, a salué la suspension, affirmant qu’elle l’avait demandée.

« Nous avons récemment eu une décision de la Cour européenne de justice disant que ce que fait la Hongrie n’est pas conforme à la loi européenne. Et c’est pourquoi, bien sûr, je pense que c’est la bonne décision pour Frontex de suspendre son soutien à la frontière hongroise. dès maintenant », a-t-elle déclaré à Euronews.

En décembre de l’année dernière, la plus haute juridiction de l’UE a estimé que le gouvernement hongrois n’avait pas rempli ses obligations de l’UE en matière de protection internationale des demandeurs d’asile. Le tribunal a également conclu que les agents des frontières avaient illégalement poussé des migrants trouvés en Hongrie sans autorisation vers la Serbie voisine, violant les règles de l’UE exigeant des États membres qu’ils acceptent et évaluent les demandes d’asile.

« Il est de la plus haute importance que tous les États membres accordent le droit de demander l’asile aux personnes qui en ont besoin. S’ils n’ont pas le droit d’asile, ils devraient être renvoyés. Mais tout le monde a le droit de demander l’asile. l’asile « , a déclaré le commissaire Johansson, dont le portefeuille comprend la politique migratoire.

« Je salue cette décision de la Cour européenne de justice et j’attends de la Hongrie qu’elle se conforme à cette décision. »

Suspension sans précédent

La décision de Frontex de retirer ses ressources de la Hongrie représente la première fois que l’agence aux frontières arrête ses activités dans un pays membre de l’UE.

La durée pendant laquelle l’agence retire son soutien sur le terrain de la Hongrie dépend de la mise en œuvre par le pays de la décision de la Cour européenne de justice, a déclaré mercredi le porte-parole de Frontex, Chris Borowski, à l’Associated Press.

La politique d’immigration de la Hongrie fait l’objet de vives critiques à l’intérieur et à l’extérieur du pays depuis la crise migratoire de 2015. Le Premier ministre Viktor Orbán a fait de cette question une pièce maîtresse de son programme et a défié à plusieurs reprises les politiques de l’UE visant à répartir le fardeau des migrants et des réfugiés entrants entre les États membres.

En décembre, la ministre hongroise de la Justice, Judit Varga, a rejeté la décision du tribunal de l’UE comme étant «sans objet», écrivant sur sa page Facebook que «un contrôle strict des frontières est maintenu».

Une organisation non gouvernementale basée à Budapest, le Comité Helsinki hongrois, avait précédemment exhorté Frontex à retirer ses forces frontalières du pays, arguant qu’une présence continue la rendait complice des politiques d’immigration illégales de la Hongrie.

L’ONG a déclaré qu’elle avait documenté des cas de patrouilles frontalières hongroises repoussant des demandeurs d’asile en Serbie et avait trouvé 50000 cas depuis que la Hongrie a commencé la pratique en juillet 2016, dont plus de 4400 depuis la décision de la Cour européenne en décembre.

La suspension des opérations en Hongrie intervient alors que Frontex fait face à une enquête du chien de garde antifraude de l’UE (OLAF) sur des allégations de harcèlement, d’inconduite et d’opérations illégales visant à empêcher les migrants d’atteindre les côtes de l’UE.

Les refoulements de migrants sont illégaux au regard du droit international. Le principe de non-refoulement est codifié à l’article 33 de la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés. «Aucun État contractant ne peut expulser ou renvoyer (« refouler ») un réfugié de quelque manière que ce soit aux frontières de territoires où sa vie ou sa liberté seraient menacées en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social opinion, » le texte lit. En outre, l’article 5 du code de conduite de Frontex affirme plein respect du principe.