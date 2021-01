Ylva Johansson, la commissaire européenne chargée des affaires intérieures, a appelé Frontex, l’agence aux frontières de l’UE, à clarifier les accusations d’implication dans les refoulements de migrants.

Frontex fait actuellement l’objet d’une enquête par le chien de garde antifraude de l’UE (OLAF) sur des allégations de harcèlement, d’inconduite et d’opérations illégales visant à empêcher les migrants d’atteindre les côtes de l’UE.

Dans un entretien avec Euronews, le commissaire Johansson, dont le portefeuille englobe la politique migratoire, s’est déclaré préoccupé par ces allégations et a exhorté Frontex à y répondre le plus rapidement possible. Elle a également demandé des changements dans le fonctionnement interne de l’agence, y compris son système de rapports.

« Il est important à la fois de clarifier s’il y a eu des refoulements auxquels ils ont participé, mais il est tout aussi important de s’assurer que nous avons le bon fonctionnement, les bonnes routines, la bonne façon de signaler dans Frontex », a-t-elle déclaré. .

«Il y a un problème que, les 40 observateurs des droits fondamentaux qui auraient dû être en place début décembre, nous n’en avons aucun. Et aussi pour les députés [Deputy Executive Directors], qui devrait être trois députés, il y en a zéro.

Le commissaire a nié que ces défaillances proviennent de l’augmentation rapide du budget que Frontex a connu ces dernières années, en particulier après la crise migratoire de 2015.

«Je ne pense pas que ce soit un problème de vitesse. Je pense qu’il y a eu suffisamment de temps pour recruter ces personnes et mettre en place ce fonctionnement. Je ne pense pas qu’il soit juste de dire qu’il n’y avait pas assez de temps pour le faire.

Johansson attend du directoire et directeur exécutif de l’agence, Fabrice Leggeri, qu’il fasse la lumière sur la véracité des allégations et émette des recommandations pour améliorer le fonctionnement de l’agence.

«Il est de la plus haute importance qu’il n’y ait aucun doute sur le fonctionnement de cette agence», a fait remarquer Johansson. «Nous avons vraiment besoin d’un Frontex fort. Nous en avons vraiment besoin pour protéger nos frontières et nos valeurs. Et il ne pourrait y avoir de place pour la méfiance des citoyens, des États membres, de la commission envers Frontex, car cela affaiblira l’agence.

Interrogé sur la question de savoir si la ligne durcie de l’UE en matière de migration aurait pu jouer un rôle dans les prétendus retours en arrière, Johansson a répondu qu’il n’y avait aucune contradiction entre la protection des frontières extérieures de l’UE et le respect des valeurs fondamentales de l’UE.

Allégations de refoulement

La commissaire Johansson a déclaré à Euronews qu’elle avait entendu parler des allégations pour la première fois quand elles ont émergé à la fin de l’année dernière.

En octobre 2020, le magazine allemand Der Spiegelpublié un rapport accusant Frontex d’être complice et conscient des refoulements aux frontières extérieures de l’UE.

L’article détaille plusieurs incidents où les autorités grecques ont refoulé des migrants vers la Turquie. Le New York Timesobtenu documents contenant des revendications similaires. Une équipe suédoise qui avait participé à une opération aux frontières a déclaré qu’on lui avait demandé de ne signaler aucune des violations dont elle avait été témoin.

Les rapports des médias ont conduit à une audition houleuse au début du mois au Parlement européen, au cours de laquelle certains députés européens ont exigé la démission du directeur de l’agence. Les députés n’ont pas été satisfaits des réponses fournies par Fabrice Leggeri.

«Nous n’avons pas trouvé de preuves d’une participation directe ou indirecte active du personnel ou des officiers de Frontex déployés par Frontex à des refoulements», a déclaré Leggeri lors de l’audience. En parallèle, l’OLAF a ouvert une enquête sur Frontex pour examiner les accusations.

Les refoulements de migrants sont illégaux au regard du droit international. Le principe de non-refoulement est codifié à l’article 33 de la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés. «Aucun État contractant ne peut expulser ou renvoyer (« refouler ») un réfugié de quelque manière que ce soit vers les frontières de territoires où sa vie ou sa liberté seraient menacées en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou politique particulier. opinion, » le texte lit. En outre, l’article 5 du code de conduite de Frontex affirme plein respect du principe.