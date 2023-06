Le chef de la migration de l’UE déclare que le naufrage meurtrier met en lumière l’augmentation des traversées de migrants depuis l’est de la Libye

STOCKHOLM (AP) – Le naufrage la semaine dernière au large de la Grèce, qui aurait fait des centaines de morts, pourrait être la « pire tragédie » de ce type en mer Méditerranée, a déclaré mercredi le chef des migrations de l’Union européenne.

La tragédie survient alors que les passages de migrants de l’est de la Libye vers l’Europe ont augmenté, a déclaré Ylva Johansson, commissaire européenne à la migration et aux affaires intérieures.

Pas moins de 750 personnes auraient pu se trouver à bord du navire de migrants qui a coulé en Méditerranée il y a une semaine, et un peu plus de 100 personnes ont survécu au naufrage. Jusqu’à présent, 82 corps ont été retrouvés et des centaines de personnes sont portées disparues.

«Nous avons vu ce nouveau modus operandi commencer au début de cette année. Nous avons vu une augmentation de 600% le long de cette route de la partie orientale de la Libye vers l’UE ou principalement vers l’Italie », a déclaré Johansson lors d’une conférence de presse à Stockholm.

Elle a déclaré qu’il semble que le navire était « un bateau de pêche vide partant d’Egypte, se dirigeant vers l’est de la Libye, embarquant peut-être 750 migrants », avant de se lancer dans la traversée meurtrière vers l’Europe.

Notant que le nombre de personnes à bord du navire n’avait pas encore été confirmé, Johansson a déclaré que le naufrage pourrait être « la pire tragédie que nous ayons jamais vue en Méditerranée ».

La Grèce a été largement critiquée pour ne pas avoir tenté de sauver les migrants avant le naufrage dans les eaux internationales. Des responsables à Athènes affirment que les passagers ont refusé toute aide et ont insisté pour se rendre en Italie, ajoutant qu’il aurait été trop dangereux d’essayer d’évacuer des centaines de personnes réticentes d’un navire surpeuplé.

Neuf hommes égyptiens soupçonnés d’avoir fait partie de l’équipage du navire sont en détention provisoire en Grèce et sont accusés d’avoir participé à une organisation criminelle, d’homicide involontaire et d’avoir causé un naufrage.

« Cela montre que nous devons vraiment faire beaucoup, beaucoup plus pour empêcher ce genre de tragédies de se produire en Méditerranée », a déclaré Johansson. « Et ces passeurs qui ont demandé à ces migrants de payer beaucoup d’argent pour être envoyés dans l’UE, ils sont en fait envoyés à la mort. C’est ce qu’ils font.

The Associated Press