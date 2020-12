Le chef de la majorité au Sénat, Mitch McConnell, a indiqué dans un communiqué jeudi soir qu’il prendrait le vaccin COVID-19 « dans les prochains jours », exhortant les autres Américains à faire de même une fois qu’ils en auront l’occasion.

« En raison des exigences de continuité du gouvernement, j’ai été informé par le Bureau du médecin traitant que je suis éligible pour un vaccin COVID-19, que j’accepterai dans les prochains jours », a déclaré McConnell.

La déclaration de McConnell a exprimé sa déception face à une enquête récente montrant qu’un quart des Américains disent qu’ils ne prendront pas le vaccin et un autre quart qu’ils ne sont pas sûrs, disant « c’est inquiétant que la moitié des Américains se sentent de cette façon. »

«La seule façon de vaincre cette pandémie est pour nous de suivre les conseils des professionnels de la santé de notre pays: faites-vous vacciner et continuez à suivre les directives des CDC», a déclaré McConnell. «En tant que survivant de la polio, je connais à la fois la peur d’une maladie et l’extraordinaire promesse d’espoir qu’apportent les vaccins. J’espère vraiment que tous les Kentuckiens et Américains tiendront compte de ces conseils et accepteront ce vaccin sûr et efficace. «

«Exaltant!»:Les agents de la santé baptiste reçoivent les premiers vaccins COVID-19 de l’hôpital de Louisville

Deux des collègues de McConnell dans la délégation du Congrès du Kentucky ont récemment exprimé leur scepticisme quant à leur propre besoin de prendre un vaccin COVID-19, car le sénateur Rand Paul et le représentant Thomas Massie affirment qu’ils ont une immunité naturelle en raison de la contraction antérieure du virus.

Paul a fait face à de vives critiques pour avoir précédemment affirmé que ceux qui ont contracté le virus sont désormais immunisés, suggérant qu’ils «jettent leurs masques, vont au restaurant, revivent».

Cependant, la déclaration de McConnell a indiqué qu’il continuerait à porter un masque et à suivre les conseils des professionnels de la santé même après avoir reçu le vaccin.

«Même avec un vaccin, je continuerai à suivre les directives des CDC en portant un masque, en pratiquant la distanciation sociale et en me lavant les mains fréquemment», a déclaré McConnell. «J’encourage vivement tout le monde à continuer de suivre ces directives importantes. C’est la seule façon de vaincre le COVID-19 une fois pour toutes. »

Kentucky Reps. John Yarmuth, Brett Guthrie et Hal Rogers ont déclaré au Courier Journal cette semaine qu’ils n’auraient aucun scrupule à prendre le COVID-19 lorsqu’il sera disponible.

Le premier envoi du Kentucky de 38 025 doses du vaccin Pfizer est arrivé dimanche à Louisville, qui est d’abord attribué aux travailleurs de la santé de première ligne, au personnel et aux résidents des maisons de soins infirmiers.

USA TODAY a rapporté dimanche que les hauts fonctionnaires de la Maison Blanche, du Congrès et de la Cour suprême se verraient proposer le vaccin la semaine prochaine.

Nouvelles:Ignorant les preuves, Rand Paul répand de fausses informations sur le COVID-19, vote par correspondance

Contactez le journaliste Joe Sonka à jsonka@courierjournal.com et suivez-le sur Twitter à @joesonka. Soutenez un journalisme local fort en vous abonnant dès aujourd’hui en haut de cette page.