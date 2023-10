Le chef de la majorité au Sénat américain, Schumer, critique la Chine pour son refus de soutenir Israël après l’attaque du Hamas.

BEIJING (AP) — Le chef de la majorité au Sénat américain, Schumer, a critiqué la Chine lundi et a déclaré au ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi qu’il était très déçu par la déclaration de la Chine sur la récente attaque du Hamas parce qu’il n’a montré aucune sympathie ou soutien pour Israël.

Schumer mène une délégation de six sénateurs en Chine cette semaine. La délégation, qui comprend trois démocrates et trois républicains, est la première visite de législateurs américains depuis 2019 et intervient à un moment où les attaques contre la Chine se multiplient au Congrès, alors que l’Amérique fait face à la montée de la Chine en tant que puissance mondiale.

« Je vous exhorte, ainsi que le peuple chinois, à vous tenir aux côtés du peuple israélien et à condamner ces attaques lâches et brutales », a déclaré Schumer.

Une déclaration du ministère chinois des Affaires étrangères dimanche a appelé les deux parties à faire preuve de retenue et à mettre immédiatement fin aux hostilités – mais n’a fait aucune mention de l’attaque surprise sans précédent du Hamas samedi matin, qui a fait jusqu’à présent plus de 1 100 morts dans les combats et des milliers de blessés dans les deux camps. Lundi, les soldats israéliens combattaient toujours les militants pour sécuriser la frontière et déloger les hommes armés de Gaza des zones du sud d’Israël.

Dans la déclaration du ministère, la Chine a également déclaré que l’établissement d’un État palestinien indépendant était le moyen fondamental de résoudre le problème.

« La récurrence du conflit montre une fois de plus que l’impasse prolongée du processus de paix ne peut pas durer », indique le communiqué, ajoutant que la communauté internationale doit agir avec plus d’urgence et faciliter la reprise des pourparlers de paix.

Wang, qui s’est exprimé avant Schumer dans son discours d’ouverture, n’a pas répondu avant que les journalistes ne soient escortés hors de la salle.

Les deux gouvernements tentent d’organiser une rencontre entre les présidents Joe Biden et Xi Jinping lors d’un sommet régional à San Francisco le mois prochain dans le but de gérer des relations de plus en plus tendues.

La Chine soutient traditionnellement la cause palestinienne, mais a également renforcé ses liens avec Israël alors qu’elle cherche à jouer un rôle plus important dans les domaines du commerce, de la technologie et de la diplomatie. Ces dernières années, elle a intensifié son implication au Moyen-Orient, en contribuant au rétablissement des liens entre l’Arabie saoudite et l’Iran et en accueillant le président syrien Bashar Assad en visite en Chine.

« J’ai été très déçu, pour être honnête, par la déclaration du ministère des Affaires étrangères qui ne montrait aucune sympathie ni aucun soutien pour Israël en ces temps troublés », a déclaré Schumer vers la fin de son discours.

Il a déclaré que la priorité absolue de la délégation sénatoriale était de rechercher un commerce équitable entre les deux pays.

« Nous voulons que le peuple chinois ait des opportunités économiques. Ce serait bien pour l’Amérique », a-t-il déclaré. « Mais la Chine doit également offrir des conditions de concurrence équitables aux entreprises et aux travailleurs américains. De nombreux Américains, la plupart d’entre eux, y compris notre délégation, ne croient pas que nous puissions bénéficier de cette équité à l’heure actuelle. »

Wang a exhorté les États-Unis à respecter les intérêts fondamentaux et les droits au développement de la Chine. Le gouvernement chinois considère les restrictions américaines sur les exportations commerciales et technologiques vers la Chine comme une tentative de freiner la croissance économique du pays.

Schumer a également soulevé le problème des entreprises chinoises qui, selon les États-Unis, fourniture de produits chimiques pour la production de fentanylgarantissant que la Chine ne soutient pas ce qu’il a appelé la « guerre immorale » de la Russie contre l’Ukraine, faisant progresser les droits de l’homme et libérant les Américains détenus.