Le chef de la majorité à la Chambre, Scalise, évite la question épineuse de savoir si le Congrès autoriserait les États-Unis à faire défaut sur leur dette

Le chef de la majorité républicaine à la Chambre, Steve Scalise, a évité mardi les questions épineuses de savoir si le Congrès autoriserait les États-Unis à faire défaut sur sa dette après que les législateurs ont adopté de nouvelles règles rendant plus difficile le relèvement des limites fédérales.

Les États-Unis sont dangereusement proches d’atteindre leur plafond d’endettement d’environ 31 400 milliards de dollars, la limite légale fixée par le Congrès qui limite le montant que le gouvernement fédéral peut emprunter. Il comprend le montant total de l’encours de la dette fédérale, environ 24,5 billions de dollars, ainsi que les près de 6,9 ​​billions de dollars que le gouvernement s’est empruntés. Si le Congrès ne relève pas bientôt le plafond de la dette, cela déclencherait inévitablement un défaut sur les bons du Trésor américain – un événement sans précédent qui plongerait le pays dans la crise financière.

“L’Amérique au fil du temps atteint parfois le plafond de la dette parce que c’est comme une limite de carte de crédit”, a déclaré Scalise, R-La., Lors d’une conférence de presse au Capitole. Il répondait à un journaliste qui lui demandait de décrire ce sur quoi les législateurs s’étaient mis d’accord sur le plafond de la dette et s’il pouvait “garantir” que les États-Unis ne feraient pas défaut.

“Et si vous demandez une augmentation de la limite, à un moment donné, vous devez vous asseoir et dire pourquoi atteignons-nous la limite? Pourquoi maximisons-nous la carte de crédit? Parce que c’est la carte de crédit du pays », a-t-il ajouté.

Il sera beaucoup plus difficile pour les législateurs de relever le plafond de la dette sous le nouveau Congrès depuis que le président de la Chambre, Kevin McCarthy, R-Californie, a accepté un ensemble de règles qui exige que toute augmentation du plafond de la dette soit associée à des réductions de dépenses. C’était l’une des nombreuses concessions qu’il a faites pour gagner le soutien d’un groupe de républicains conservateurs qui bloquaient sa présidence.

Le débat sur le plafond de la dette suscite déjà des interrogations à Wall Street. Citant la bataille acharnée de McCarthy et 15 tours de scrutin, les économistes de Goldman Sachs ont cité les changements de règles comme une source de préoccupation quant à savoir si le Congrès lèverait le plafond de la dette, affirmant que ce serait probablement un “appel serré”, ont-ils averti les investisseurs dans une note de recherche Lundi.

“La limite d’endettement va être un problème”, lit-on dans le rapport. “Les échéances fiscales poseront un plus grand risque cette année qu’elles ne l’ont été pendant une décennie.”

Les États-Unis ont relevé le plafond de la dette pour la dernière fois en décembre 2021 de 2,5 billions de dollars. L’augmentation devrait durer au moins jusqu’en juillet 2023, selon le groupe de surveillance du Comité pour un budget fédéral responsable.

La levée du plafond d’endettement n’autorise aucune nouvelle dépense ; il permet au gouvernement d’emprunter plus d’argent pour couvrir les engagements existants. Et comme le gouvernement fédéral dépense constamment plus qu’il ne reçoit en recettes fiscales, les législateurs doivent périodiquement relever le plafond de la dette. Ne pas relever le plafond de la dette pourrait entraîner un défaut de paiement du gouvernement sur sa dette et interrompre les opérations quotidiennes, provoquant des turbulences potentielles sur les marchés et l’économie.

La dernière rupture majeure sur le plafond de la dette remonte à la fin de 2011, provoquée par la résistance d’une majorité républicaine nouvellement élue au Congrès. Même si les États-Unis n’ont finalement pas fait défaut sur leur dette, les ravages ont conduit Standard & Poor’s à publier sa toute première dégradation de la cote de crédit du gouvernement.

Un rapport de Moody’s Analytics de septembre 2021 a déclaré qu’un défaut sur les bons du Trésor pourrait plonger l’économie américaine dans une chute aussi mauvaise que la Grande Récession. Moody’s prévoyait une baisse de 4 % du PIB et la perte de près de 6 millions d’emplois si les États-Unis faisaient défaut.

Dans l’immédiat, le défaut de remboursement de la dette pourrait retarder les prestations de sécurité sociale et d’assurance-maladie, les salaires des employés du gouvernement, du personnel militaire et des sous-traitants ainsi que d’autres dépenses déjà autorisées par le Congrès.

Le processus d’augmentation du plafond de la dette était une routine pour le Congrès depuis des décennies. Les législateurs ont relevé de manière permanente, prolongé temporairement ou modifié d’une manière ou d’une autre la définition du plafond de la dette pour éviter un défaut de paiement 78 fois depuis 1960, selon le Trésor américain.

Plus récemment, certains républicains de la Chambre, dont McCarthy, en sont venus à l’utiliser comme tactique de négociation pour réduire les dépenses. Scalise a utilisé ce raisonnement mardi, déclarant aux journalistes que le gouvernement devait revoir combien d’argent il distribuait.

“En même temps, vous gérez la limite d’endettement, vous mettez également en place des mécanismes pour ne pas continuer à la maximiser”, a déclaré Scalise, “parce que si la limite est relevée, vous n’allez pas au magasin le lendemain et le max à nouveau. Vous commencez à comprendre comment contrôler le problème des dépenses. Et cela dure depuis trop longtemps. Et nous allons faire face à cela et je pense que le peuple américain a nous a demandé de faire face à cela.”