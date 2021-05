Le chef de la maison de soins rejette les allégations de Matt Hancock selon lesquelles le gouvernement a lancé un «anneau de protection» autour d’eux

Les dirigeants des maisons de soins ont rejeté les affirmations de Matt Hancock selon lesquelles le gouvernement avait jeté un «anneau de protection» autour d’eux au début de la crise des coronavirus.

Mike Padgham, président de l’Independent Care Group, qui représente les prestataires de York et du North Yorkshire, a déclaré que les foyers de soins étaient « oubliés » au début de la pandémie.

Le secrétaire à la Santé fait face à une pression croissante sur son traitement des résidents des maisons de soins.

Certains sont sortis de l’hôpital et renvoyés dans leurs maisons de soins sans avoir été testés pour Covid-19 au début de l’année dernière.

L’ancien conseiller de Downing Street, Dominic Cummings, a accusé M. Hancock d’avoir menti au Premier ministre sur cette question lorsqu’il a témoigné devant des députés la semaine dernière, ajoutant que la suggestion que les foyers de soins étaient protégés était « un non-sens complet ».

M. Padgham a raconté à Sky News son expérience.

« Nous avons eu quelqu’un qui nous a été transféré de l’hôpital le 19 mars », a-t-il déclaré. «À ce moment-là, nous pensions que des tests avaient lieu, en fait, nous avons découvert que ce n’était pas le cas et nous avons dû aller nous-mêmes faire le test à l’hôpital pour nous assurer qu’ils n’étaient pas positifs. Au moment où nous avons passé le test, ils ont été réadmis et sont malheureusement décédés. »

Il a qualifié la situation de « terrible ».

«Nous étions inquiets parce que nous voyions que le NHS faisait face à un problème très difficile, ils avaient des EPI, nous n’en avions pas et nous rassurions notre personnel et nos résidents que nous savions ce qui se passait et faisions de notre mieux mais c’était effrayant. Et sans le travail acharné du personnel des services sociaux, et en fait des autorités locales de notre région, ces chiffres (de décès dans les maisons de soins), j’en suis convaincu, auraient été bien, bien pires.

Il a ajouté: « Je ne pense pas qu’il y ait eu un anneau de protection autour de nous. »

M. Hancock a déclaré lors d’une conférence de presse à Downing Street que « dès le début, nous avons essayé de jeter un anneau de protection autour de nos maisons de soins ».

Le ministre des Vaccins, Nadhim Zahawi, a défendu M. Hancock, déclarant à l’émission Andrew Marr de la BBC « absolument, le gouvernement a jeté un anneau de protection autour des maisons de soins ».

Le Sunday Times rapporte que les responsables des services sociaux ont écrit à M. Hancock le 26 mars de l’année dernière pour l’avertir que les foyers de soins étaient « contraints » de prendre des patients qui n’avaient pas été testés et qui présentaient des symptômes de coronavirus.

L’e-mail, envoyé par Lisa Lenton, alors présidente de la Care Provider Alliance, qui représente des milliers de maisons de soins, a déclaré que les responsables du secrétaire à la Santé étaient « terrifiés » que le manque de tests provoquait des épidémies dans les maisons.

Le Sunday Telegraph a également rapporté que les conseils du service de M. Hancock ordonnaient aux hôpitaux de renvoyer les patients sans aucune mention de la nécessité de les tester au préalable.