Le chef de la mafia sicilienne, Messina Denaro, est décédé à l’hôpital

Le chef de la mafia Matteo Messina Denaro est décédé.

Il était hospitalisé pour un traitement contre un cancer du côlon.

Il était l’un des patrons les plus impitoyables de Cosa Nostra.

Le chef de la mafia sicilienne Matteo Messina Denaro, capturé en janvier après trois décennies de cavale, est décédé à l’hôpital du centre de l’Italie, a confirmé lundi le maire local.

L’homme de 61 ans avait été soigné pour un cancer du côlon alors qu’il était détenu dans une prison de haute sécurité à L’Aquila, mais a été transféré à l’hôpital en août après que son état se soit détérioré.

Le maire de L’Aquila, Pierluigi Biondi, a confirmé le décès du mafieux à l’hôpital « à la suite d’une aggravation de sa maladie », dans une déclaration à l’agence de presse ANSA, qui avait annoncé la nouvelle plus tôt.

Sa mort « met fin à une histoire de violence et de sang », a déclaré Biondi, remerciant le personnel pénitentiaire et hospitalier pour son « professionnalisme et son humanité ».

C’était « l’épilogue d’une existence vécue sans remords ni repentir, un chapitre douloureux de l’histoire récente de notre nation ».

Messina Denaro était l’un des patrons les plus impitoyables de Cosa Nostra, le véritable syndicat du crime sicilien représenté dans les films du Parrain.

Il a été reconnu coupable par les tribunaux d’implication dans le meurtre du juge anti-mafia Giovanni Falcone en 1992 et dans les attentats meurtriers à Rome, Florence et Milan en 1993.

L’une de ses six condamnations à perpétuité a également été prononcée pour l’enlèvement puis le meurtre du fils de 12 ans d’un témoin dans l’affaire Falcone.

Cette vidéo montre le transfert du chef de la mafia italienne le plus recherché, Matteo Messina Denaro (au centre), du commissariat des carabiniers de San Lorenzo à Palerme, vers un lieu tenu secret, après son arrestation dans sa Sicile natale. AFP Document à distribuer/Bureau de presse des carabiniers italiens/AFP

Messina Denaro a disparu à l’été 1993 et ​​a passé les 30 années suivantes en fuite alors que l’État italien réprimait la foule sicilienne.

Mais il est resté le premier nom sur la liste des personnes les plus recherchées en Italie et est devenu de plus en plus une figure de légende.

C’est sa décision de se faire soigner pour son cancer qui a conduit à sa capture.

Il a été arrêté le 16 janvier 2023, alors qu’il se rendait dans un dispensaire à Palerme.

Il a été emprisonné à L’Aquila, où il a poursuivi son traitement dans sa cellule, mais a été transféré à l’hôpital en août, sous haute sécurité.

Depuis vendredi soir, il serait dans un « coma irréversible ».

Les médecins ont arrêté de le nourrir et il a demandé à ne pas être réanimé, ont rapporté les médias italiens.

Son arrestation a peut-être apporté un certain soulagement à ses victimes, mais le chef de la mafia a toujours gardé le silence.

Lors d’entretiens en garde à vue après son arrestation, Messina Denaro a même nié être membre de la Cosa Nostra.

Après la fuite de Messina Denaro, de nombreuses spéculations ont circulé selon lesquelles il était parti à l’étranger – et il l’a probablement fait.

Mais en fin de compte, il s’est avéré qu’il résidait près de sa ville natale de Castelvetrano, dans l’ouest de la Sicile.

Les préparatifs sont déjà en cours pour son inhumation dans le tombeau familial de la ville, aux côtés de son père, Don Ciccio, selon le journal Corriere della Sera.

Don Ciccio était également le chef du clan local.

Il serait mort d’une crise cardiaque alors qu’il était en fuite, son corps abandonné à la campagne, habillé pour les funérailles.

Les enquêteurs parcouraient la campagne sicilienne à la recherche de Messina Denaro depuis des années, recherchant des cachettes et mettant sur écoute les membres de sa famille et ses amis.

Ils ont été entendus discuter des problèmes médicaux d’une personne anonyme qui souffrait d’un cancer, ainsi que de problèmes oculaires – une personne dont les détectives étaient sûrs qu’il s’agissait de Messina Denaro.

Ils ont utilisé une base de données du système de santé national pour rechercher des patients de sexe masculin ayant le bon âge et les bons antécédents médicaux, et ont finalement réussi à s’y rapprocher.