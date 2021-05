Le chef de la LTA, Scott Lloyd, admet que rendre le tennis plus diversifié est une «priorité» pour l’organe directeur Nouvelles du tennis

Scott Lloyd, directeur général de la LTA, espère créer un sport plus diversifié

Le directeur général de la Lawn Tennis Association, Scott Lloyd, a admis que l’instance dirigeante avait encore « un long chemin à parcourir » dans la construction d’un sport plus diversifié après la publication de sa nouvelle stratégie d’inclusion.

La stratégie vise à conduire le changement pour s’assurer que tous les domaines du tennis à travers la Grande-Bretagne reflètent leurs communautés.

Lloyd a fait de l’élargissement de l’accès au sport une priorité depuis sa prise de fonction en 2018, avec la sortie l’année suivante d’une mission de cinq ans intitulée Tennis Opened Up.

Il a déclaré: « Je pense que nous avons fait des progrès. C’est une autre étape dans ce voyage.

« Qu’il s’agisse de signer dès le départ la charte Sporting Equals sur l’égalité des races et toutes les pièces que nous avons mises en place depuis pour essayer d’ouvrir notre sport – pour la participation, pour nos entraîneurs, nos sites, grâce à notre main-d’œuvre bénévole – je crois que nous faisons des progrès, mais nous avons également un long chemin à parcourir.

«Et il y a des domaines où, à l’heure actuelle, les publics individuels au sein de notre communauté élargie ne reflètent pas nécessairement tous la diversité de la société.

« C’est de cela qu’il s’agit de reconnaître et d’essayer de promouvoir la bonne culture, la bonne attitude et les bons comportements dans toute notre communauté de tennis. C’est un moment extrêmement important pour rassembler tout ce travail, cette consultation et cette écoute dans un plan cohérent, clair et ambitieux. »

La LTA a analysé les données actuelles sur la diversité dans le sport pour avoir une vue d’ensemble de sa situation, les entraîneurs et la main-d’œuvre bénévole des clubs et d’autres sites apparaissant comme des secteurs où des progrès significatifs doivent être réalisés.

« En ce qui concerne notre effectif d’entraîneurs et nos entraîneurs issus de divers milieux ethniques, nous ne sommes pas là où nous devons être », a déclaré Lloyd.

«Nous essayons de mettre en place des interventions ciblées pour essayer d’améliorer ce nombre au fil du temps, tout en reconnaissant que nous ne contrôlons pas la nomination de ces entraîneurs.

« Mais la diversité de notre base de joueurs reflète largement la diversité ethnique dans ce pays, et nous sommes également fiers du fait que l’égalité des sexes dans le tennis a ouvert la voie par rapport à de nombreux sports. »

La stratégie définit cinq domaines de travail clés avec 25 engagements pour conduire le changement, étayés par 46 actions prioritaires.

Pour le coaching, cela comprend des subventions par le biais de centres de développement d’entraîneurs visant à encourager les personnes appartenant à des groupes sous-représentés à s’inscrire, ainsi que des cours de dégustation subventionnés pour femmes.

Le premier domaine de travail concerne le leadership et la gouvernance. L’été dernier, Lloyd a écrit une lettre ouverte admettant que l’organisation n’en avait pas fait assez après avoir souligné que le conseil d’administration de la LTA ne comprenait personne d’origines ethniques diverses.

Sanjay Bhandari rejoint la LTA en tant que directeur non exécutif

Jeudi, les nominations de Sanjay Bhandari et Anil Jhingan en tant qu’administrateurs non exécutifs ont été annoncées. Bhandari est le président de Kick It Out tandis que Jhingan apporte une expérience de rôles de leadership dans l’industrie des médias et du divertissement et est également membre du conseil d’administration de Formula E.

Lloyd a déclaré: «Nous avons eu la chance d’avoir un conseil d’administration très solide avec un certain nombre d’administrateurs qui opèrent au sommet de leur industrie.

«Un domaine dont le tennis a été fier est l’équilibre entre les sexes et nos directeurs non exécutifs ont été également représentés dans ce sens, mais un domaine que nous n’avons peut-être pas eu cette ampleur de représentation est celui des communautés ethniquement diverses.

« Nous ne nommons pas Sanjay et Anil individuellement pour ces raisons, car leurs antécédents en entreprise parlent d’eux-mêmes et ils apportent une riche expérience de différentes entreprises et industries, mais, évidemment, à titre d’exemple, l’expérience de Sanjay avec Kick It Out sera particulière. important et très précieux pour ce domaine de notre travail. «

Les nominations font suite à celles de sept nouveaux représentants nommés par le conseil d’administration au Conseil de l’ALT et à la création du groupe IDEA (Inclusion, Diversity, Equity and Accessibility).

Lloyd a déclaré: « Il ne fait aucun doute que toutes ces étapes aideront à améliorer le travail que nous faisons. Quiconque me connaît personnellement, je ne suis pas sur les cases à cocher, ce n’est pas qui je suis, ce n’est pas ma façon de travailler.

« Nous avons défini très clairement quels sont les engagements et les actions. Nous nous sommes fixés un échéancier pour les deux à deux ans et demi à venir, donc ce n’est pas comme si c’était une stratégie sur 10 ans.

« Nous voulons être concentrés sur cela et nous voulons agir rapidement, nous voulons essayer de nous assurer que nous soutenons notre communauté de tennis au sens large et ils savent que nous sommes sérieux, et nous voulons les amener dans le voyage avec nous. »

