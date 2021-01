NATIONS UNIES (AP) – Le chef de la Ligue arabe a exprimé l’espoir lundi que l’administration Biden changera la politique du président Donald Trump et lancera un processus politique soutenu par les parties régionales et internationales pour obtenir l’indépendance des Palestiniens.

Ahmed Aboul Gheit, secrétaire général de l’organisation de 22 membres, a déclaré au Conseil de sécurité de l’ONU qu’une solution à deux États au conflit israélo-palestinien vieux de plusieurs décennies «a été marginalisée par le principal médiateur dans le processus de paix», une référence aux États Unis.

«Cela a encouragé le gouvernement israélien à intensifier ses activités de colonisation et à menacer de prendre des mesures dangereuses et destructrices telles que l’annexion des terres occupées», a-t-il dit.

Le chef de la Ligue arabe a abordé le conflit israélo-palestinien dans un exposé de grande envergure sur les crises et les conflits au Moyen-Orient.

Il a également évoqué sans nom l’Iran, affirmant que «certaines puissances régionales s’ingèrent dans les affaires de la région arabe» en portant atteinte à «la sécurité des routes internationales de navigation maritime qui sont une bouée de sauvetage pour le commerce international», une référence à la liberté de navigation dans le golfe Persique.

«Il est également devenu évident que cette ingérence perpétue les conflits existants et les complique davantage», a-t-il déclaré, sans citer directement le soutien de l’Iran au président syrien Bashar Assad, aux rebelles chiites houthis du Yémen et au Hamas, qui contrôle la bande de Gaza.

Aboul Gheit a déclaré que la pandémie du COVID-19 et les conflits et crises en cours ont créé «un mélange dangereux qui a fait des ravages sur les peuples de la région», soulignant 10 ans de guerre civile en Syrie, la guerre au Yémen entrant dans sa septième «Divisions enracinées en Libye.»

Il a pris la parole un jour après que les autorités israéliennes ont avancé des plans pour construire près de 800 maisons dans les colonies de Cisjordanie, dans une vague d’approbations de dernière minute avant que le président américain Donald Trump ne quitte ses fonctions mercredi et que Joe Biden soit inauguré en tant que 46e président des États-Unis. Les dirigeants palestiniens ont dénoncé l’action israélienne.

Les Palestiniens revendiquent toute la Cisjordanie, capturée par Israël lors de la guerre au Moyen-Orient de 1967, comme faisant partie d’un futur État indépendant. Ils disent que la population croissante de colons, qui approche les 500 000 personnes, rend de plus en plus difficile la réalisation de leur rêve d’indépendance.

Aboul Gheit a déclaré que «des efforts significatifs» doivent être faits par toutes les parties dans les mois à venir pour réaffirmer la solution à deux États.

«Nous attendons avec impatience que la nouvelle administration américaine rectifie les politiques et les processus qui ne sont pas utiles et s’engage dans un processus politique fructueux avec le soutien de partis régionaux et internationaux influents», a-t-il déclaré. «Cela redonnerait au peuple palestinien l’espoir que la communauté internationale se tiendrait à ses côtés dans sa noble aspiration à la liberté et à l’indépendance.»

Concernant la Syrie, Aboul Gheit a déclaré que cinq pays interfèrent militairement et que «la situation sécuritaire reste tumultueuse et précaire, en particulier dans le nord-ouest, le nord-est et le sud». Cela sape non seulement les perspectives d’un règlement politique, mais a également des répercussions humanitaires tout aussi graves, 90% des Syriens vivant dans la pauvreté, a-t-il déclaré.

«Je suis convaincu qu’une véritable solution commencerait par un niveau minimal de consensus international, qui fait encore défaut», et exigerait que certaines parties régionales réduisent leur implication en Syrie, a déclaré Aboul Gheit. «Ces partis régionaux continuent de considérer la terre syrienne comme un butin de guerre ou de l’utiliser pour régler des comptes.

Au Yémen, le chef de la Ligue arabe a déclaré que la situation «est aussi dangereuse, en particulier la situation humanitaire», certains Yéménites étant sur le point de mourir de faim.

Il a fermement soutenu les efforts de l’envoyé spécial de l’ONU Martin Griffiths pour obtenir un accord entre les Houthis et le gouvernement internationalement reconnu sur une déclaration commune appelant à un cessez-le-feu et à des mesures de confiance. Il a déclaré que l’accord négocié par l’Arabie saoudite sur un nouveau gouvernement «est un signe positif que la fragmentation et la division touchent à leur fin», ce qui «ouvre la voie à des négociations sur une solution globale».

Quant à la Libye, Aboul Gheit a déclaré que les événements récents «pourraient nous rapprocher de la fin de la division dans cet important pays arabe».

Après le renversement et l’assassinat du dictateur Mouammar Kadhafi en 2011, la Libye, riche en pétrole, a été divisée entre des administrations rivales à l’est et à l’ouest, chacune soutenue par un éventail de milices et de puissances étrangères. Les parties belligérantes ont convenu d’un cessez-le-feu négocié par l’ONU en octobre, un accord qui prévoyait le départ des forces étrangères et des mercenaires dans les trois mois et la tenue d’élections présidentielles et parlementaires le 24 décembre 2021.

Aboul Gheit a appelé à la mise en œuvre de l’accord de cessez-le-feu ainsi qu’à la fin du recrutement de combattants étrangers et à l’arrêt des expéditions d’armes et de matériel militaire vers la Libye.