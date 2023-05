Le président de la Liga, Javier Tebas, s’est excusé mercredi pour un tweet qui, selon lui, avait été mal interprété à propos de Vinícius Júnior et a déclaré que la fédération espagnole devrait faire plus pour lutter contre le racisme, car la ligue n’a actuellement pas cette autorité.

« Je le dis toujours à toute mon équipe de travail. Quand les gens ou une partie importante d’entre eux comprennent un message d’une certaine manière, alors ils ont raison donc je dois être désolé parce que je pense que mon message n’a pas été compris, surtout au Brésil, » Tebas a déclaré à ESPN Brésil. « Donc, je dois être désolé parce que je pense que mon message et l’intention avec laquelle je l’ai écrit, une partie importante de celui-ci n’a pas été compris, en particulier au Brésil.

« Parce que mon intention n’était pas d’attaquer Vinicius, mais plutôt de clarifier que Vinicius il y a à peine un mois a fait une vidéo soutenant les actions de LaLiga [against racism]. »

Les insultes racistes répétées contre Vinicius ont déclenché un débat houleux en Espagne sur la tolérance au racisme.

Le match de LaLiga à Mestalla entre le Real Madrid et Valence a été arrêté en seconde période après que l’international brésilien ait identifié un fan dans la foule derrière le but de Valence comme l’ayant abusé racialement.

Dans des publications sur les réseaux sociaux après le match de dimanche, Vinicius a déclaré que « le racisme est normal en Liga » et a affirmé qu' »au Brésil, l’Espagne est connue comme un pays de racistes ».

Tebas a répondu aux critiques de Vinicius dans un échange sur Twitter.

« Ni l’Espagne ni la Liga ne sont racistes », a déclaré Tebas. « C’est très injuste de dire cela. En Liga, nous dénonçons et luttons contre le racisme avec toute la force qui est en notre pouvoir. »

Mercredi, Tebas a fustigé la fédération espagnole (RFEF) pour ne pas avoir fait plus et a déclaré que si la Liga avait le pouvoir d’agir à l’intérieur des stades, le problème des chants racistes et anti-gay « serait résolu en quelques mois ».

Le président de la fédération espagnole, Luis Rubiales, a reconnu lundi que l’Espagne avait un problème de racisme et a appelé à des sanctions et à des sanctions pour les supporters impliqués. La RFEF a déclaré mercredi que la tribune sud de Valence serait partiellement fermée pendant cinq matches et a également infligé une amende au club tout en annulant le carton rouge de Vinicius.

L’ailier a été expulsé dans les arrêts de jeu par l’arbitre Ricardo de Burgos Bengoetxea pour avoir frappé un adversaire à la suite d’une bagarre avec des joueurs de Valence au cours de laquelle Vinicius semblait être attrapé par le cou.

Tebas a déclaré qu’il avait les mains liées en ce qui concerne les sanctions légales pour les fans qui font des chants offensants ou racistes.

« Cette saison, des insultes racistes ont été signalées neuf fois. Huit d’entre elles concernaient des insultes contre Vini. Nous identifions toujours ces maniaques et déposons plainte auprès des instances compétentes. Peu importe leur nombre, nous sommes toujours implacables. « , a déclaré Tebas.

« La Fédération et la Liga sont deux entités différentes, nous n’avons pas le pouvoir d’expulser les gens des stades qu’ils font. Nous prendrions des mesures si nous avions plus de pouvoir pour sanctionner et punir les contrevenants. Nous fermerions les stades, interdirions les supporters , Mais nous n’avons de responsabilité qu’à l’extérieur du stade.

« Nous avons déposé des plaintes pour racisme qui se sont soldées par des amendes. J’espère que nous pourrons être autorisés à agir », a déclaré Tebas. « Parce que je pense que si nous avions le pouvoir de prendre des mesures, nous mettrions fin au racisme dans les stades en quelques mois. »