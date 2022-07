Le chef de la Liga, Tebas, dit qu’il veut voir Man United revenir en Espagne

Le président de la Liga, Javier Tebas, a déclaré qu’il accueillerait favorablement le retour de Cristiano Ronaldo en Espagne à la suite d’informations liant l’attaquant de Manchester United à l’Atletico Madrid.

Ronaldo, 37 ans, a eu des entretiens avec la hiérarchie de United cette semaine sur son avenir après avoir dit au club qu’il aimerait partir plus tôt cet été.

L’Atletico a été évoqué comme destination potentielle si Ronaldo quittait enfin Old Trafford, et Tebas a hâte de voir l’ancien attaquant du Real Madrid revenir dans l’élite espagnole.

“J’aimerais revoir Cristiano Ronaldo en Liga”, a déclaré Tebas aux journalistes mercredi.

“Si c’est faisable ou non pour l’Atletico Madrid, je ne sais pas. Il faudrait qu’il y ait des départs de joueurs s’ils voulaient [sign him]. Pour signer un joueur de ce niveau, vous devez faire de la place [financially].”

L’agent de Ronaldo, Jorge Mendes, entretient de bonnes relations de travail avec l’Atletico, mais les informations suggérant que l’international portugais pourrait rejoindre le club n’ont pas été bien accueillies par les fans.

Il a eu une relation conflictuelle avec l’Atletico pendant neuf ans avec le rival de la ville, le Real, et les supporters ont appelé le club à éviter de le signer à tout prix.

“Ronaldo représente l’antithèse des valeurs qui caractérisent notre Atleti, telles que l’effort, la générosité, la modestie et l’humilité de ceux qui veulent défendre nos valeurs”, a déclaré l’Union internationale des fan clubs de l’Atletico (Union Internacional de Peñas Atletico de Madrid ) a déclaré dans un communiqué cette semaine.

“En tant que tel, nous demandons au club de rejeter son éventuelle signature, si elle a effectivement été envisagée à tout moment.”

Cristiano Ronaldo souhaite quitter Manchester United. Catherine Ivill/Getty Images

Lors de la victoire amicale de mercredi contre Numancia, les supporters ont également dévoilé une banderole indiquant : “CR7 n’est pas le bienvenu”.

Le président de l’Atletico, Enrique Cerezo, a quant à lui qualifié de “pratiquement impossible” une décision de Ronaldo alors que l’attaquant cherche à s’éloigner de United.

Ronaldo est arrivé mardi sur le terrain d’entraînement de United pour discuter de son avenir. Il a raté le début de la pré-saison et leur tournée en Thaïlande et en Australie pour des raisons personnelles.

Plus tôt cet été, Ronaldo a fait une demande officielle pour quitter United afin qu’il puisse continuer à jouer au football de la Ligue des champions la saison prochaine, ont confirmé des sources à ESPN.

Il est revenu à United il y a un an pour un deuxième passage à Old Trafford et a marqué 18 buts en 30 matches de championnat, mais l’équipe a terminé sixième de la Premier League la saison dernière et ne s’est pas qualifiée pour la Ligue des champions.

Le contrat de l’attaquant portugais avec le club court jusqu’en juin 2023, avec une option pour le prolonger d’un an.