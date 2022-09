Javier Tebas affirme que la Premier League provoque “l’inflation des transferts”

Le président de la Liga, Javier Tebas, prépare un rapport pour l’UEFA dans lequel il déplorera la disparité des dépenses entre la Premier League et diverses autres ligues européennes après que les équipes anglaises aient dépensé plus de 20 fois plus que leurs rivaux espagnols pendant le mercato estival.

Les équipes de Premier League ont déboursé près de 2 milliards de livres sterling (2,3 milliards de dollars) en frais de transfert pendant les mois d’été, Erling Haaland, Darwin Nunez, Antony et Lisandro Martinez rejoignant à grands frais l’élite anglaise des clubs européens, tandis que Chelsea les dépenses estivales de 273 millions de livres sterling (317 millions de dollars) ont battu le record du monde du plus d’argent dépensé par un seul club dans une fenêtre de transfert.

Même Nottingham Forest, nouvellement promu, a dépensé près de 150 millions de livres sterling (174 millions de dollars) – une somme qui éclipse la grande majorité des clubs les plus traditionnellement puissants d’Europe, alors que 13 des 20 équipes les plus dépensières d’Europe provenaient du Premier ministre. Ligue.

Et avec Barcelone, le seul club d’Espagne à avoir figuré dans le top 20 des dépenses de transfert estivales, Tebas a mis en évidence ce qu’il prétend être un terrain de jeu inégal en matière de poids financier.

“Les revenus de la Premier League sont 1,8 fois plus que la Liga ou la Bundesliga mais ce montant négatif est 20 fois plus que la ligue espagnole qui a un très bon contrôle financier“, a déclaré Tebas lors d’une présentation sur les limites de dépenses dans le football espagnol.

“Quelque chose n’a pas de sens là-bas, alors que se passe-t-il ? Il y a beaucoup de chéquiers qui sortent de clubs comme Manchester City qui signent un certain nombre de joueurs. Même le championnat a perdu 3 milliards d’euros (2,6 milliards de livres sterling) sur cinq ans. Les apports en capital des propriétaires de clubs des clubs de Premier League pour compenser les pertes par rapport à la Liga.

“Je sais que la Premier League a un modèle pour limiter les pertes à 108 millions de livres sterling (125 millions de dollars), voulons-nous des modèles non durables ? Que se passe-t-il si les propriétaires arrêtent de dépenser de l’argent ? Nous pourrions laisser les cheikhs et les grandes entreprises venir ici pour racheter des clubs. Le PSG peut obtenir plus d’essence chaque fois qu’il a besoin d’acheter plus de joueurs ou d’utiliser une entreprise connexe.

“L’industrie du football a changé et il y a beaucoup plus d’argent. S’il n’y a pas de contrôle, nous pourrions mettre en danger l’industrie elle-même. Les deux compétitions les plus durables sont la Liga et la Bundesliga et nous devons vraiment nous battre pour la durabilité.

“Il y a 10 ans, nous n’étions pas comme la Bundesliga, mais nous le sommes maintenant. On va mettre tout ça à l’UEFA et c’est important pour toutes les autres ligues européennes car on veut un football européen durable.”

Les limites de dépenses au sein de la Liga se sont avérées coûteuses pour la centrale espagnole de Barcelone, qui a été contrainte de vendre sa propriété intellectuelle pour se conformer aux contrôles stricts des dépenses de la ligue, mais même après avoir vendu aux enchères divers droits de télévision – qu’ils ont qualifiés de «leviers» – le Le club a failli ne pas pouvoir enregistrer certaines de ses sept signatures estivales en raison de problèmes financiers.

Et Tebas ajoute que le modèle financier qu’il a mis en place en Espagne assurera la santé financière de ses clubs, après que Chelsea, Nottingham Forest et West Ham United ont été placés sur une “liste de surveillance” de l’UEFA – une situation qui pourrait entraîner des amendes et même des suspensions de la compétition européenne si leurs finances ne sont pas maîtrisées.

“Nous avons eu une pandémie, il leur est donc impossible de le faire s’ils n’avaient pas de contributions des chéquiers du propriétaire,” il a dit. “Si en Espagne nous faisions cela, laisser tout aller et laisser les riches acheter nos clubs, alors c’est une option mais nous préférerions avoir une ligue durable comme la Bundesliga.

“Nous savons ce qu’est notre football. Nous ne voulons pas que nos clubs s’endettent trop pour pouvoir acheter des joueurs. Dans notre ligue, ce n’est pas autorisé. C’est le modèle que nous défendons.