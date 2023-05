Le chef de la Liga s’excuse pour Rant sur la plainte de racisme de Vinicius

Le président de la Liga, Javier Tebas, s’est excusé mercredi pour sa diatribe en ligne contre le joueur du Real Madrid Vinicius Jr après que le Brésilien se soit plaint sur les réseaux sociaux des insultes racistes qu’il avait subies lors d’un match et de l’inaction de la ligue espagnole.

Le match contre Valence dimanche a été interrompu pendant 10 minutes lorsque le Brésilien Vinicius a signalé des fans qui l’abusaient avant d’être impliqué dans une altercation avec des joueurs de Valence qui l’a conduit à être expulsé.

« Eh bien, il semble que le résultat n’ait pas été très bon, n’est-ce pas? », A déclaré Tebas à Reuters dans une interview, faisant référence à ses commentaires très critiqués sur Twitter dans lesquels il suggérait à Vinicius d’en savoir plus sur ce que la ligue fait pour combattre le racisme « avant de critiquer et de calomnier LaLiga ».

« Je veux dire, à tous ceux qui ont compris que c’était une erreur de forme, de temps… Je dois m’excuser », a-t-il déclaré, ajoutant qu’il n’avait pas l’intention d’attaquer Vinicius et blâmant « la chaleur de le moment ».

« Je m’excuse auprès de Vinicius et de tous ceux qui ont compris que j’attaquais Vinicius. »

Tebas a déclaré qu’il partageait la frustration du joueur de 22 ans face au manque d’action pour éradiquer le racisme en Espagne et visait les organisateurs de football et les autorités espagnoles, affirmant qu’aucun des deux ne faisait assez pour réprimer le racisme.

Il a déclaré qu’il se sentait « impuissant » à lutter contre le racisme dans le football, car en vertu de la loi espagnole, LaLiga ne peut que détecter et signaler les incidents racistes.

Il a appelé à des changements législatifs pour que la Liga puisse avoir des pouvoirs de sanction, comme la fermeture des tribunes ou l’expulsion des membres du club, afin de pouvoir lutter plus efficacement contre le racisme.

« Si on nous donnait ces capacités, nous mettrions fin à cela en quelques mois », a déclaré Tebas, accusant le manque de volonté de « ceux qui ont le pouvoir de l’imposer ».

La tribune sud de Valence sera partiellement fermée pendant cinq matches et le club a été condamné à une amende de 45 000 euros (50 000 $) après les abus subis par Vinicius.

L’abus de dimanche à Valence était le 10e épisode de racisme présumé contre Vinicius que LaLiga a signalé aux procureurs cette saison, selon Tebas, qui dit avoir fait tout ce qui était en son pouvoir pour résoudre le problème.

La police a arrêté sept hommes mardi pour des crimes de haine présumés contre Vinicius.

« Je pense qu’il est assez sûr de dire que l’explosion qui s’est produite a conduit aux actions et espérons que cela restera comme ça », a déclaré Tebas, avertissant que sans plus de pouvoirs de sanction pour son organisation, les changements seraient « plus cosmétiques que réels ».

« Si nous continuons avec le statu quo, nous, en Liga, avons des doutes », a-t-il déclaré.

