Le président de la Liga et membre du Comité exécutif de l’UEFA Javier Tebas a déclaré mardi que le Real Madrid, Barcelone et la Juventus, les trois clubs qui n’ont pas officiellement démissionné de la Super League européenne, devraient avoir « peur » de l’issue de la procédure disciplinaire de l’UEFA à leur encontre. .

Sur la douzaine de clubs formant la nouvelle ligue échappée hors du contrôle de l’UEFA, seuls Barcelone, le Real Madrid et la Juventus sont encore à bord. Les neuf clubs qui ont abandonné la proposition et se sont installés avec l’UEFA sont : l’AC Milan, l’Inter Milan, l’Atletico Madrid, Arsenal, Liverpool, Manchester United, Tottenham, Chelsea et Manchester City.

Ces clubs ont accepté les conditions de l’UEFA de renoncer à 5% de leurs prix en argent des compétitions européennes au cours de la saison 2022-2023 et de payer un total de 15 millions d’euros (18,4 millions de dollars) en tant que « geste de bonne volonté » au profit des enfants, des jeunes et du football de base. .

Les trois clubs restants pourraient être bannis de la Ligue des champions par l’instance dirigeante européenne.

« Ceux qui doivent avoir peur sont le Real Madrid et Barcelone », Tebas a dit. « Je ne veux pas imaginer un Champions [League] sans eux mais cela peut arriver.

« Plus qu’une sanction, l’UEFA peut choisir de ne pas inscrire Madrid et le Barça en Champions. Je pense qu’ils pourraient être laissés de côté. Ils devraient avoir peur. »

Le président de Barcelone s’est engagé la semaine dernière à saisir le Tribunal arbitral du sport si l’UEFA mettait à exécution sa menace.

« J’ai dit [UEFA president Aleksander] Ceferin que nous n’allions pas nous excuser et que nous n’allions pas payer une amende injustifiable. S’ils nous infligent une amende, nous irons au TAS », a déclaré Joan Laporta. « Nous nous battrons pour protéger les intérêts de Barcelone et développer un modèle de football durable. Tous les clubs perdent de l’argent. »

Tebas estime que des mesures doivent être adoptées pour protéger les compétitions actuelles.

« L’idée de la Super League est un rêve de [Real Madrid president] Florentin [Perez] depuis un certain temps, ce n’est pas un problème de COVID qu’ils ont essayé de vendre. Le concept n’est pas mort. Ils veulent que tout tourne autour des grands clubs et que les autres soient des figurants, s’agenouillent », a-t-il déclaré.

L’UEFA n’a donné aucun calendrier pour les affaires disciplinaires attendues contre les trois, qui se sont tous qualifiés au mérite pour la Ligue des champions la saison prochaine.

Les trois clubs ont entamé une action en justice devant un tribunal de Madrid contre l’UEFA et la FIFA. Un juge a demandé à la Cour européenne de justice de Luxembourg d’examiner si les restrictions imposées aux clubs rebelles enfreignent les lois de l’Union européenne.

Tebas, quant à lui, a évoqué la décision de Zinedine Zidane de démissionner de son poste d’entraîneur du Real Madrid et a également commenté d’autres arrivées potentielles en Liga.

Zidane a affirmé qu’il n’avait pas reçu le niveau de confiance nécessaire et a critiqué le club pour « des messages divulgués aux médias ».

« Je préférerais que Zidane reste en Liga mais s’il part, c’est parce qu’il est malheureux à Madrid », a-t-il déclaré. « Je pense qu’il veut continuer à entraîner. Je ne suis pas du tout surpris par ce qu’il a dit, Zidane à propos de Florentino [Perez]. Il a souffert à cause de fuites bien placées. »

Tebas espère que l’attaquant du Paris Saint-Germain Kylian Mbappe jouera en Liga la saison prochaine.

Cible du Real Madrid, Mbappe n’a pas signé de nouveau contrat avec le PSG, son contrat actuel expirant en juin 2022.

Tebas pense que Madrid doit vendre certains joueurs, dont Gareth Bale, qui a joué en prêt à Tottenham cette saison et a un an de contrat avec Madrid, afin de débarquer Mbappe.

« Ce serait bien pour la Liga que Mbappe joue en Espagne », a-t-il déclaré. « Je pense que Madrid pourrait signer Mbappe, ils le peuvent.

« [Gareth] Bale est la clé de tout en raison de son niveau de salaire.

« Qu’une équipe puisse amener Mbappé et [Borussia Dortmund star Erling] Haaland, je pense que c’est impossible. »

Tebas aimerait que le capitaine du Real Madrid, Sergio Ramos, reste sur place. Ramos n’a pas signé de prolongation de contrat et est un agent libre ce mois-ci.

« J’aimerais que Ramos reste mais je ne sais pas », a-t-il déclaré.

Tebas est optimiste quant au fait que Lionel Messi restera à Barcelone au-delà de cet été. Le capitaine barcelonais a rejoint l’équipe argentine sans avoir signé de nouveau contrat au Barça et son contrat actuel se termine cet été.

« Je crois qu’il va rester », a-t-il déclaré.

Cependant, Tebas a insisté sur le fait que le Barça ne doit pas enfreindre les règles pour garder le sextuple vainqueur du Ballon d’Or.

« Rien ne sera fait pour que Messi reste », a déclaré Tebas. « Les règles sont là pour que tout le monde les suive. Nous n’allons pas changer le plafond salarial. »