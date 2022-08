Le chef de la junte tchadienne au Qatar après des mois de pourparlers de paix

DUBAÏ, Émirats arabes unis – Le chef du gouvernement militaire tchadien a rencontré samedi l’émir au pouvoir du Qatar après des mois de pourparlers entre les forces tchadiennes et les factions rebelles, organisés par le pays arabe.

Une déclaration ultérieure sur l’agence de presse publique du Qatar a cité Cheikh Tamim comme soutenant une “réconciliation nationale globale au Tchad”, affirmant que les négociations en cours entre l’armée et les rebelles représentaient un premier pas vers cela.

Les pourparlers entre les factions rebelles et les militaires ont débuté en mars à Doha, la capitale qatarie. La visite de Deby intervient alors que les diplomates espèrent que le gouvernement militaire et les groupes rebelles signeront un accord à Doha avant les pourparlers du 20 août.

Mais on ne sait toujours pas si le Front pour le changement et la concorde au Tchad, le principal groupe rebelle du pays, signera un accord. Ce groupe ténébreux, connu sous l’acronyme français FACT, est responsable de l’assassinat en 2021 du président tchadien de longue date Idriss Deby Itno, qui dirigeait le pays depuis 1990.

D’autres groupes rebelles impliqués dans les pourparlers du Qatar comprenaient le Mouvement pour la démocratie et la justice au Tchad, l’Union des forces pour la démocratie et le développement et d’autres. Ils ont demandé à Deby de déclarer qu’il ne se présenterait pas aux prochaines élections, bien que la junte militaire ait insisté sur le fait que cela ne pouvait être décidé que lors des pourparlers du dialogue national.