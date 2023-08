Le chef de la junte nigérienne dit qu’il rétablira le régime civil d’ici 3 ans, mais ne donne aucun détail

NIAMEY, Niger (AP) – Le chef des soldats mutins qui a renversé le président démocratiquement élu du Niger a déclaré samedi soir qu’ils ramèneraient le pays à un régime civil d’ici trois ans.

Le général Abdourahmane Tchiani n’a donné aucun détail sur le plan, déclarant uniquement à la télévision d’État que les principes de la transition seraient décidés dans les 30 jours lors d’un dialogue organisé par la junte.

« Je suis convaincu que… nous travaillerons ensemble pour trouver une sortie de crise, dans l’intérêt de tous », a déclaré Tchiani, commentant après sa première rencontre avec une délégation régionale cherchant à résoudre la crise de la nation ouest-africaine.

La délégation du bloc CEDEAO, dirigée par l’ancien chef d’État nigérian, le général Abdulsalami Abubakar, a également rencontré séparément le président renversé Mohamed Bazoum. Il s’est joint aux efforts de réconciliation de Leonardo Santos Simao, le représentant spécial de l’ONU pour l’Afrique de l’Ouest et le Sahel, arrivé vendredi.

La CEDEAO a ordonné le 10 août le déploiement d’une « force en attente » pour rétablir l’ordre constitutionnel au Niger. Vendredi, le commissaire à la paix et à la sécurité de la CEDEAO, Abdel-Fatau Musah, a déclaré que 11 de ses 15 États membres avaient accepté d’engager des troupes dans une intervention militaire, se disant « prêts à partir ».

Les soldats qui ont renversé Bazoum le mois dernier se sont rapidement retranchés au pouvoir, ont repoussé la plupart des efforts de dialogue et ont maintenu Bazoum, sa femme et son fils en résidence surveillée dans la capitale.

Les 11 États membres qui ont accepté d’intervenir militairement n’incluent pas les trois autres pays du bloc sous régime militaire à la suite de coups d’État : la Guinée, le Mali et le Burkina Faso. Ces deux derniers ont prévenu qu’ils considéreraient toute intervention au Niger comme un acte de guerre. Vendredi, la télévision publique nigérienne a déclaré que le Mali et le Burkina Faso avaient envoyé des avions de combat en signe de solidarité.

L’annonce de vendredi était la dernière d’une série de menaces jusqu’ici vides de la part de la CEDEAO de rétablir par la force le régime démocratique au Niger, selon des analystes du conflit. Immédiatement après le coup d’État, le bloc a donné à la junte sept jours pour libérer et restaurer Bazoum, un délai qui allait et venait sans action.

« Les putschistes ne retiendront pas leur souffle cette fois face à la menace renouvelée d’une action militaire », a déclaré Ulf Laessing, responsable du programme Sahel à la Fondation Konrad Adenauer, un groupe de réflexion.

Les dirigeants de la junte cimentent leur pouvoir et nomment des commandants fidèles aux unités clés tandis que la CEDEAO n’a aucune expérience de l’action militaire en territoire hostile et n’aurait aucun soutien local si elle tentait d’intervenir, a-t-il déclaré.

« Le Niger est un pays très fragile qui peut facilement se transformer, en cas d’intervention militaire, en un État défaillant comme le Soudan », a déclaré Laessing.

La CEDEAO a utilisé la force pour rétablir l’ordre en Gambie en 2017 lorsque le président de longue date Yahya Jammeh a refusé de démissionner après avoir perdu l’élection présidentielle. Cette décision impliquait des efforts diplomatiques menés par les présidents mauritaniens et guinéens de l’époque, tandis que Jammeh semblait agir de son propre chef après que l’armée gambienne ait prêté allégeance au vainqueur des élections, Adama Barrow.

Samedi également, la nouvelle ambassadrice américaine au Niger, Kathleen FitzGibbon, est arrivée dans la capitale, a indiqué Matthew Miller, porte-parole du département d’Etat. Les États-Unis n’ont pas eu d’ambassadeur dans le pays depuis près de deux ans.

FitzGibbon se concentrera sur le plaidoyer pour une solution diplomatique qui préserve l’ordre constitutionnel au Niger et pour la libération immédiate de Bazoum, de sa famille et de toutes les personnes détenues illégalement, a déclaré Miller. Son arrivée ne reflète pas un changement dans la position politique américaine, a-t-il déclaré.

Dans les rues de la capitale samedi, de nombreux habitants ont déclaré qu’ils s’apprêtaient à riposter contre une intervention militaire de la CEDEAO.

Des milliers de personnes dans la capitale de Niamey se sont alignées devant le stade principal pour s’inscrire en tant que combattants et volontaires pour répondre à d’autres besoins au cas où la junte aurait besoin d’aide. Certains parents ont amené leurs enfants pour s’inscrire.

Certaines personnes ont dit qu’elles attendaient depuis 3 heures du matin, tandis que des groupes de jeunes scandaient bruyamment en faveur de la junte et contre la CEDEAO et l’ancien dirigeant colonial du pays, la France.

« Je suis ici pour le recrutement pour devenir un bon soldat. Nous sommes tous là pour ça », a déclaré Ismail Hassan, un résident qui fait la queue pour s’inscrire. « Si Dieu le veut, nous irons tous. »

L’organisateur des événements, Amsarou Bako, a affirmé que la junte n’était pas impliquée dans le recrutement de volontaires pour défendre le coup d’État, bien qu’elle soit au courant de l’initiative. Quelques heures après le début du trajet, les organisateurs ont annoncé qu’il serait reporté, mais n’ont pas expliqué pourquoi.

La situation humanitaire dans le pays est également à l’ordre du jour du représentant spécial de l’ONU pour l’Afrique de l’Ouest et le Sahel.

Avant le coup d’État, près de 3 millions de personnes étaient confrontées à une grave insécurité alimentaire et des centaines de milliers étaient déplacées à l’intérieur du pays, selon CARE, un groupe d’aide international. Les sanctions économiques et de voyage imposées par la CEDEAO après le coup d’État, associées à la détérioration de la sécurité, auront des conséquences désastreuses pour la population, a déclaré CARE.

Avant le coup d’État, les pays occidentaux considéraient le Niger comme l’une des dernières nations démocratiques avec lesquelles ils pouvaient s’associer pour repousser une insurrection djihadiste croissante liée à al-Qaida et au groupe État islamique, et ont versé des millions de dollars d’aide et d’assistance militaires dans renforcer les forces nigériennes.

Depuis le coup d’État, d’anciens djihadistes ont déclaré à l’Associated Press que les militants profitaient de la liberté de mouvement causée par la suspension des opérations militaires par les Français et les États-Unis et une armée nigérienne distraite qui concentre ses efforts sur la capitale.

La semaine dernière, au moins 17 soldats ont été tués et 20 blessés dans une embuscade tendue par des militants. Il s’agissait de la première attaque majeure contre l’armée nigérienne en six mois. Un jour plus tard, au moins 50 civils ont été tués dans la région de Tillaberi par des extrémistes soupçonnés d’être des membres du groupe État islamique, selon un rapport de sécurité interne pour les groupes d’aide consulté par l’AP.

« Alors que les dirigeants nigériens sont dévorés par la politique dans la capitale, le battement de tambour des attaques djihadistes meurtrières se poursuit dans les campagnes », a déclaré Corinne Dufka, analyste politique spécialisée dans la région du Sahel.

« Les récentes attaques devraient motiver toutes les parties à œuvrer pour une transition aussi rapide et inclusive que possible afin qu’elles puissent revenir à la tâche cruciale de protéger les civils des conséquences dévastatrices de la guerre », a-t-elle déclaré. ___

les rédacteurs d’Associated Press Chinedu Asadu à Abuja, au Nigeria ; Edith M. Lederer aux Nations Unies et Matthew Lee à Washington ont contribué à ce rapport.

Sam Mednick, Associated Press