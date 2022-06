Le chef de la junte malienne signe une loi électorale le laissant se présenter

BAMAKO, Mali (AP) – Le chef de la junte malienne, le colonel Assimi Goita, a signé vendredi une nouvelle loi ouvrant la voie à des élections et au retour du pays à un régime constitutionnel. Le colonel Goita’ est président du gouvernement de transition depuis qu’il a pris le pouvoir lors d’un coup d’État il y a deux ans.

La loi lui permettrait également, ainsi qu’à d’autres militaires du gouvernement de transition, de se présenter en 2024, lors de la prochaine élection présidentielle, selon une copie de la nouvelle législation consultée par l’Associated Press.

Le bloc régional de l’Afrique de l’Ouest, la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), a imposé des sanctions sévères au Mali plus tôt cette année après que les dirigeants militaires ont refusé d’organiser des élections en février comme prévu.

La nouvelle loi crée un organe unique de gestion des élections pour remplacer un système tripartite contesté et détaille les étapes qui conduiraient à des élections. Il est destiné à signaler la volonté de la junte de revenir à la règle constitutionnelle et à convaincre la CEDEAO d’assouplir les sanctions, selon les médias officiels.

Cependant, le fait que les dirigeants de la junte puissent se présenter aux élections pourrait faire dérailler le processus démocratique et jeter le doute sur le futur retour à la stabilité du pays, a déclaré Abdrahmane Diarra, président de la jeunesse de l’Union pour la République et la Démocratie, un parti politique.

Mais les analystes des conflits disent que la préoccupation n’est pas de savoir qui se présente ou non, mais de trouver un leader qui va unir le pays et l’aider à sortir de ses crises sécuritaires et politiques actuelles.

“Goita ou un autre dirigeant n’aurait pas d’importance tant que des résultats tangibles sont là et que des signes de stabilité commencent à être apparents”, a déclaré Rida Lyammouri, chercheur principal au Policy Center for the New South, une organisation marocaine axée sur l’économie et la politique. .

Baba Ahmed, l’Associated Press