Une assemblée nationale composée d’officiers de l’armée, d’organisations de la société civile et de chefs traditionnels et religieux a approuvé vendredi une nouvelle charte pour ce pays d’Afrique de l’Ouest.

Il précise que le chef du MPSR, la junte militaire au pouvoir, est le président et le chef suprême des forces armées. Mais la charte stipule également que le président n’est pas éligible pour se présenter aux élections à la fin de la période de transition.

Le dernier coup d’État du Burkina Faso, annoncé le 30 septembre à la télévision d’État, a fait craindre que le chaos politique du pays n’entraîne davantage de violence de la part des extrémistes islamiques de la région. Des milliers de personnes ont déjà été tuées par des djihadistes liés à Al-Qaïda et au groupe État islamique et quelque 2 millions de personnes déplacées.

« Nous voulons que la Russie vienne parce que cela fait plus de 100 ans que nous avons été colonisés. La France a été en première ligne de la situation sécuritaire et nous remarquons que c’est un échec », a déclaré Mahamadi Sawadogo de l’Amitié entre le Burkina Faso et la Russie, un groupe de la société civile.