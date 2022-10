Le chef de la junte burkinabé est nommé président de transition

OUAGADOUGOU, Burkina Faso (AP) – Le capitaine Ibrahim Traoré est officiellement devenu président de transition du Burkina Faso vendredi, deux semaines après avoir pris le pouvoir lors du deuxième coup d’État du pays cette année, mais il ne sera pas éligible pour se présenter aux élections lors de la tenue des élections.

Une assemblée nationale composée d’officiers de l’armée, d’organisations de la société civile et de chefs traditionnels et religieux a approuvé vendredi une nouvelle charte pour ce pays d’Afrique de l’Ouest.

Il précise que le chef du MPSR, la junte militaire au pouvoir, est le président et le chef suprême des forces armées. Mais la charte stipule également que le président n’est pas éligible pour se présenter aux élections à la fin de la période de transition.

Le dernier coup d’État du Burkina Faso, annoncé le 30 septembre à la télévision d’État, a fait craindre que le chaos politique du pays n’entraîne davantage de violence de la part des extrémistes islamiques de la région. Des milliers de personnes ont déjà été tuées par des djihadistes liés à Al-Qaïda et au groupe État islamique et quelque 2 millions de personnes déplacées.

Traoré a promis de s’en tenir à l’accord que son prédécesseur évincé avait déjà conclu avec le bloc régional ouest-africain connu sous le nom de CEDEAO. Le lieutenant-colonel Paul Henri Sandaogo Damiba, qui a quitté le Burkina Faso pour le Togo après le coup d’État, avait accepté d’organiser un nouveau vote d’ici juillet 2024.

Vendredi, des milliers de personnes se sont massées devant le lieu du rassemblement pour montrer leur soutien à Traoré, un capitaine de l’armée de 34 ans qui était relativement inconnu avant d’arriver au pouvoir.

Beaucoup ont agité des drapeaux russes, disant qu’ils voulaient que Traoré travaille davantage avec la Russie plutôt qu’avec la France, l’ancienne puissance coloniale qui aide à combattre les djihadistes dans la région depuis 2013.

« Nous voulons que la Russie vienne parce que cela fait plus de 100 ans que nous avons été colonisés. La France a été en première ligne de la situation sécuritaire et nous remarquons que c’est un échec », a déclaré Mahamadi Sawadogo de l’Amitié entre le Burkina Faso et la Russie, un groupe de la société civile.

Les Burkinabés disent qu’il n’y aura pas beaucoup de période de grâce pour Traoré, qui doit montrer des résultats rapides.

Malgré le soutien cependant, certains habitants disent qu’il y aura peu de période de grâce pour Traoré, qui doit réussir là où ses prédécesseurs ont échoué.

“Tout le peuple burkinabé attend des résultats”, a déclaré Rasmane Zinba, coordinateur de Balai Citoyen, un groupe de la société civile. “Si Traoré ne le fait pas, il peut être évincé comme Damiba.”

Sam Mednick, Associated Press