Le chef de la Guinée équatoriale s’apprête à prolonger ses 43 ans au pouvoir

MALABO, Guinée équatoriale (AP) – Le président équato-guinéen Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, le dirigeant le plus ancien d’Afrique, était sur le point dimanche de prolonger ses 43 ans au pouvoir dans le pays riche en pétrole après que seuls deux candidats de l’opposition aient décidé de se présenter contre lui.

Quatorze des partis d’opposition du pays ont rejoint une alliance avec le régime autoritaire d’Obiang, que les critiques accusent depuis longtemps d’intimidation, de torture et de corruption. Ces critiques soulignent également les résultats officiels douteux des élections passées, qui n’ont jamais montré qu’Obiang obtienne moins de 90 % des voix.

Dans les rues de la capitale, Malabo, les affiches d’Obiang, âgé de 80 ans, ont inondé les espaces publics ces dernières semaines avec le message : “Votez pour la bonne voie, votez pour la continuité”. Seules quelques affiches de l’opposition étaient visibles.

Lors d’un dernier événement de campagne à Mongomo la semaine dernière, le président a crié à la foule : « Qui est ton papa ? Il a exhorté les électeurs à le maintenir au pouvoir, avertissant des risques de bouleversements politiques.

“Certains prêchent qu’il devrait y avoir du changement”, a déclaré Obiang. « Ensuite, nous devons voir les changements qu’ils veulent produire. Nous ne savons pas s’ils sont au profit du peuple, ou si c’est pour créer une situation catastrophique qui peut provoquer une situation incontrôlée dans le pays.

Malgré ses richesses pétrolières et gazières, la Guinée équatoriale présente un fossé dramatique entre sa classe dirigeante privilégiée et une grande partie de la population, qui vit principalement de l’agriculture de subsistance.

Obiang a pris le pouvoir lors d’un coup d’État en 1979, renversant le premier président du pays depuis l’indépendance de l’Espagne en 1968. Pendant les premières années de son règne, Obiang a dirigé une dictature militaire. Il a ensuite supervisé une transition de trois ans vers la démocratie multipartite qui s’est terminée en 1993.

Depuis lors, cependant, la solidité des institutions démocratiques du pays a été minée par les victoires électorales effarantes du président : après avoir obtenu 99 % des voix en 1989, alors que le pays était encore un État à parti unique, il n’a chuté que légèrement pour 97,8 % en 1996, 97,1 % en 2002, 95,7 % en 2009 et 93,7 % en 2016.

Les critiques disent qu’Obiang a construit un système de corruption inégalé en Afrique, abandonnant une opportunité extraordinaire de sortir le peuple de son pays de la pauvreté lorsque les gisements de pétrole ont gonflé le produit intérieur brut du pays de plus de 5 000 %.

Des groupes de défense des droits humains affirment que le régime a également eu recours à l’intimidation, à la torture et à l’exécution, allant jusqu’à traquer les opposants et les présumés putschistes dans d’autres pays et à les renvoyer de force en Guinée équatoriale, où ils ont été condamnés à mort.

Le fils d’Obiang, Teodoro Nguema Obiang Mangue, connu sous le nom de Teodorin, en est venu à incarner les excès du régime, achetant tout, des entreprises forestières à un label de rap en passant par des souvenirs de Michael Jackson, même si son père l’a promu au rang de deuxième vice-président et les observateurs ont émis l’hypothèse qu’il était préparé pour la succession.

L’année dernière, un tribunal français a confirmé la condamnation de Teodorin pour blanchiment d’argent et détournement de millions de dollars d’argent public. Le tribunal français l’a condamné à trois ans de prison avec sursis, à une amende de 30 millions d’euros et a ordonné la saisie de biens en France d’une valeur de plusieurs dizaines de millions d’euros.

