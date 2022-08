Le chef de la GRC témoigne devant l’enquête sur les tirs de masse en Nouvelle-Écosse

La chef de la GRC témoigne aujourd’hui devant l’enquête publique sur la fusillade de masse en Nouvelle-Écosse, après des semaines de controverse quant à savoir si elle a subi des pressions politiques pour divulguer des informations sur les armes à feu du tireur avant la législation sur le contrôle des armes à feu du gouvernement libéral.

La commissaire Brenda Lucki fait face à des questions de la Mass Casualty Commission qui mène l’enquête à Halifax.

Le webcast diffusant le témoignage peut être trouvé ici.

La controverse politique a commencé en juin lorsque le surintendant en chef. Les notes de Darren Campbell d’un appel le 28 avril 2020 avec Lucki et des membres de la GRC de la Nouvelle-Écosse ont été publiées dans le cadre de l’enquête.

Campbell a écrit que le commissaire était « triste et déçu » et « avait promis au ministre de la Sécurité publique et au bureau du premier ministre que la GRC, [we] publierait cette information.”

Il a répété cette affirmation plus tôt ce mois-ci devant un comité de la Chambre des communes, affirmant que Lucki semblait rejeter son argument selon lequel la divulgation de détails sur les marques et les modèles d’armes à feu pourrait avoir un impact sur l’enquête en cours.

Bill Blair, qui était ministre de la Sécurité publique à l’époque, a nié avoir jamais demandé à Lucki de faire pression sur la GRC pour qu’elle rende publiques les informations sur les armes à feu. Le premier ministre Justin Trudeau a déclaré que le gouvernement n’avait exercé aucune pression « indue » sur la GRC.

Problème dû à une mauvaise communication : Lucki

Lucki a déclaré au comité de la sécurité publique et nationale de la Chambre des communes que les choses avaient mal tourné à la suite d’une mauvaise communication entre elle et la GRC de la Nouvelle-Écosse.

Avant la conférence de presse de Campbell le 28 avril 2020, Lucki a déclaré que le chef de cabinet de Blair lui avait demandé si les détails de l’arme seraient rendus publics. Lucki a déclaré qu’elle avait vérifié auprès de son équipe nationale des communications de la GRC, qui lui avait dit que les détails seraient divulgués.

Lucki a transmis cette information au bureau de Blair et au sous-ministre de la Sécurité publique. Mais lorsque les détails des armes à feu n’ont pas été publiés, Lucki était contrarié parce que “j’avais l’impression d’avoir mal informé le ministre et, par extension, le Premier ministre”.

Les détails des armes à feu n’ont été rendus publics que par le biais d’une note d’information remise au premier ministre par Lucki, qui a fait surface grâce à une demande d’accès à l’information.

Vingt-deux personnes sont décédées les 18 et 19 avril 2020. Rangée du haut à partir de la gauche : Gina Goulet, Dawn Gulenchyn, Jolene Oliver, Frank Gulenchyn, Sean McLeod, Alanna Jenkins. Deuxième rangée : John Zahl, Lisa McCully, Joey Webber, Heidi Stevenson, Heather O’Brien et Jamie Blair. Troisième rangée à partir du haut : Kristen Beaton, Lillian Campbell, Joanne Thomas, Peter Bond, Tom Bagley et Greg Blair. Rangée du bas : Emily Tuck, Joy Bond, Corrie Ellison et Aaron Tuck. (Radio-Canada)

Malgré une demande des gendarmes de la Nouvelle-Écosse que les informations sur les armes à feu ne soient partagées qu’en interne avec la GRC, des courriels montrent que Lucki a envoyé ces détails aux bureaux du ministre de la Sécurité publique et du conseiller à la sécurité nationale du premier ministre.

Plus tôt mardi, le commissaire a terminé d’interroger le commissaire adjoint à la retraite Lee Bergerman, qui était commandant de la GRC de la Nouvelle-Écosse au moment de la fusillade.

L’enquête a également appris mardi que le ministère fédéral de la Justice n’avait pas encore divulgué un an de notes de Bergerman à la commission, suivant une tendance à la divulgation tardive et à la rétention de pages de documents pour vérifier le privilège.

Lori Ward, une avocate du département, a déclaré que bien qu’ils aient collecté et partagé les notes de Bergerman jusqu’en octobre 2020, il a fallu un certain temps pour rassembler les cahiers restants entre ce moment et sa retraite en octobre 2021.

“Je regrette la situation”, a déclaré Ward.

La commission avait réservé mardi et mercredi pour entendre Lucki.