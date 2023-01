Le chef de la frappe nucléaire demande un examen du cancer des équipages de missiles

WASHINGTON (AP) – Le général en chef de l’armée de l’air en charge des missiles nucléaires à lancement aérien et terrestre du pays a demandé une enquête officielle sur le nombre d’aviateurs qui signalent des diagnostics de cancer du sang après avoir servi à la base aérienne de Malmstrom dans le Montana.

Les maladies sont devenues publiques cette semaine après que l’Associated Press a obtenu un mémoire militaire selon lequel au moins neuf lanceurs de missiles – ces officiers servant dans des bunkers souterrains près de missiles balistiques intercontinentaux Minuteman III basés sur des silos et responsables de tourner les clés de lancement si commandé – signalaient des diagnostics de non -Lymphome de Hodgkin. L’un des officiers est décédé.

Le général Thomas A. Bussiere, commandant de l’Air Force Global Strike Command, qui est responsable de toutes les ogives nucléaires en silo et lancées par avion, a déclaré vendredi dans un communiqué à l’AP qu’il avait demandé que l’US Air Force School de médecine aérospatiale procède à une évaluation formelle des cancers signalés.

“Air Force Global Strike Command et notre Air Force prennent la responsabilité de protéger les aviateurs et les Gardiens incroyablement au sérieux, et leur sécurité et leur santé sont toujours ma priorité absolue”, a déclaré Bussière. “Pendant que nous continuons à travailler sur ce processus, les membres du service et leurs personnes à charge ainsi que les anciens membres du service qui peuvent avoir des inquiétudes ou des questions sont encouragés à parler avec leurs prestataires de soins de santé.”

La porte-parole de l’Air Force, Ann Stefanek, a ajouté samedi dans un communiqué que l’examen ira au-delà des officiers de lancement initialement identifiés.

Des installations de missiles nucléaires similaires sont situées à la base aérienne de Minot dans le Dakota du Nord et à la base aérienne de FE Warren dans le Wyoming.

« Gén. Bussiere a demandé une évaluation des risques pour tous les aviateurs et Gardiens impliqués dans la communauté des missiles qui pourraient être à risque », a déclaré Stefanek.

L’Air Force a déclaré à l’AP le 22 janvier que ses équipes médicales examinaient la question. La demande de Bussiere élève cela à un examen formel mené par l’US Air Force School of Aerospace Medicine.

«Nous travaillons ensemble pour créer des plans d’action pour aller de l’avant. Nous nous engageons à rester transparents au cours de ce processus et nous nous engageons à maintenir un dialogue ouvert avec les membres, leurs familles et les parties prenantes tout au long », a déclaré Bussière.

Au cours de la semaine dernière, davantage de missiles qui ont servi à Malmstrom ou leurs familles ont contacté l’AP pour partager leurs expériences avec les diagnostics de cancer du sang et d’autres types de cancer.

L’inquiétude concernant les cancers a été soulevée par un officier de la Force spatiale lors d’un briefing de janvier à son unité. De nombreux missiles ont été transférés dans la Force spatiale après sa création; au moins 455 officiers de la Force spatiale, dont son officier le plus haut gradé, le nouveau chef des opérations spatiales, le général Chance Saltzman, ont servi de missiles.

Le lymphome non hodgkinien, qui, selon l’American Cancer Society, touche environ 19 personnes sur 100 000 aux États-Unis chaque année, est un cancer du sang qui utilise le système lymphatique anti-infectieux du corps pour se propager.

À titre de comparaison, seuls 3 300 soldats environ sont basés à Malmstrom à la fois, et seuls 400 d’entre eux sont affectés soit comme lanceurs de missiles, soit comme support pour ces opérateurs. Les trois bases contrôlent un total de 400 ICBM Minuteman III cloisonnés.

Tara Copp, l’Associated Press