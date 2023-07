Le chef de la fourgonnette de restauration rapide qui a gagné 5 millions de livres sterling en paiement massif retourne TOUJOURS des hamburgers malgré une montagne d’argent

Un chef de FAST food van impliqué dans une guerre juridique de 5 millions de livres sterling avec la famille de son meilleur ami retourne toujours des hamburgers malgré une fortune.

Sam Jones a remporté hier sa bataille devant la Haute Cour à Londres contre la sœur de son ami l’homme d’affaires David Turner.

Sam Jones a été vu à côté de son stand de hamburgers dans le centre-ville de Chertsey Crédit : News Group Royaume-Uni,

M. Jones (photo) sert toujours de la restauration rapide malgré 5 millions de livres sterling à la suite d’une bataille judiciaire Crédit : News Group Royaume-Uni,

M. Jones a reçu 5 millions de livres sterling de la fortune de M. Turner, après sa mort à l’âge de 71 ans en 2017 d’une tumeur cérébrale agressive.

M. Turner dirigeait une entreprise de location de bennes et une ferme porcine familiale, Woodside Farm, à Chertsey dans le Surrey.

M. Jones a hérité de la ferme de son meilleur ami ainsi que de la moitié d’une part d’un terrain précieux près de l’autoroute M25.

Malgré sa fortune qui a changé sa vie, son fourgon à hamburger sert toujours aux clients avides de restauration rapide.

L’entrée de la ferme familiale de Turner – qui appartient maintenant à son M. Jones – se trouve sur un chemin de campagne bordé de l’autre côté par une rangée de maisons jumelées.

Un panneau au milieu de la clôture avertit les visiteurs de la « sécurité » sur le site, sous une image fanée de ce qui semble être un chien Rottweiler.

Une maison à droite de l’entrée semblait décrépite.

Mais un homme quittant le site dans une voiture Mercedes a déclaré que M. Jones serait toujours dans son fourgon à hamburgers dans le centre-ville de Chertsey, a déclaré au Sun Online : « Il fait toujours ses hamburgers. »

Les ouvriers du bâtiment dégustaient des tasses de thé et de la nourriture au soleil à côté du fourgon à hamburgers Saffron’s Right Food, dans le parking du Chertsey Social Club.

En clin d’œil à son nom, la camionnette porte le joyeux slogan « Keeping up with the Jones’s ».

Une femme derrière le comptoir, interrogée sur M. Jones, a déclaré au Sun: « Il n’est pas là – ne peut pas vous aider. »

Lorsqu’on lui a demandé si la camionnette lui appartenait, elle a ajouté : « Je ne confirme ni ne nie rien. Je ne dis rien. Désolé. »

Pourtant, il a été vu aujourd’hui assis à côté du stand alors que le personnel travaillait.

Malgré ses millions, M. Jones semblait garder un profil bas et s’habillait avec désinvolture d’une casquette de baseball et d’un polo.

FLIPPER RICHE

M. Turner s’était lié d’amitié avec M. Jones dans ce snack-bar de Chertsey en 2000, venant le traiter « comme un fils ».

La Haute Cour a entendu comment leur lien s’est développé autour de passions mutuelles pour les guitares et les voitures classiques.

En revanche, il a qualifié sa sœur séparée Linda Cano de « b **** complice », la coupant de son testament, a déclaré le juge.

D’autres héritages moindres, y compris des instruments de musique, sont allés à d’autres amis, tandis que 5 000 £ ont été laissés à la British Polio Fellowship.

M. Turner avait été frappé par la poliomyélite dans son enfance.

Mais son testament de 2013 a été contesté en justice par sa sœur, car une copie de son testament original n’avait jamais été retrouvée.

Les avocats de Mme Cano, qui vit en Espagne, ont fait valoir qu’il ne pouvait pas être prouvé que son frère n’avait pas détruit son original après avoir changé d’avis sur qui devrait hériter de sa fortune.

Elle a demandé au tribunal d’annuler le testament de 2013, ce qui l’aurait laissée libre d’hériter en vertu des lois sur l’intestat.

Mais le juge Maître Matthew Marsh s’est prononcé contre elle, laissant M. Jones hériter de la fortune de son ami.

L’avocate de M. Jones, Rose Fetherstonhaugh, a déclaré à l’audience qu’il s’était occupé de M. Turner au cours de ses derniers mois avant d’organiser les funérailles et la veillée.

M. Turner a été décrit par le juge comme un personnage « très grégaire » avec une passion pour le tir, les voitures classiques et la musique qui a tenu « portes ouvertes » dans sa maison de ferme délabrée.

Et Mme Fetherstonhaugh a déclaré au tribunal: « M. Turner, qui n’avait pas d’enfants à lui, traitait M. Jones comme un fils et était très proche de sa famille.

« M. Jones le considérait comme une figure paternelle et il était une figure de grand-père pour les enfants de M. Jones.

« En revanche, M. Turner avait une très mauvaise relation avec sa sœur.

« Cela était bien connu parmi les amis du défunt – par exemple, le témoignage d’un ami est qu’il » n’a jamais entendu M. Turner dire un bon mot à propos de Mme Cano « . »

Mme Cano a admis qu’elle avait peu de contacts avec son frère depuis 2008, mais a affirmé qu’il avait l’habitude de faire et de modifier son testament.

Le juge a jugé que son argument n’était « pas étayé » par la preuve.

M. Marsh a ajouté: « Il existe des preuves claires et incontestées que M. Jones était un visiteur quotidien de la ferme.

« M. Jones et d’autres ont aidé à soigner M. Turner lorsque sa maladie est devenue débilitante peu de temps avant sa mort, montrant le lien fort et les liens entre eux.

« Il n’y a aucune preuve que M. Turner ait tenté de faire un nouveau testament. »

Sam Jones a reçu la fortune de son ami David Turner à la Haute Cour de Londres Crédit : Champion News Service Ltd

Woodside Farm à Chertsey, Surrey, a été léguée à M. Jones Crédit : News Group Royaume-Uni,