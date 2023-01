Le chef de la FIFA réagit après la colère suscitée par un selfie près du cercueil de Pelé

Gianni Infantino a déclaré qu’il était “consterné” après avoir été critiqué pour ses actions

Le président de la FIFA, Gianni Infantino, a déclaré qu’il était simplement utile en posant pour un selfie tout en se tenant près du cercueil ouvert de Pelé lors de la mise en état de l’icône du football brésilien cette semaine.

Infantino était parmi les milliers à rendre hommage à Pelé après que son corps ait été placé au centre du terrain du stade Vila Belmiro de Santos. Le lieu abrite le club où Pelé a passé la grande majorité de sa carrière légendaire.

Mais Infantino a été accusé de manque de respect après que des images aient circulé en ligne le montrant souriant tout en prenant un selfie, avec le cercueil de Pelé visible à quelques mètres de là. Les critiques ont incité le chef de la FIFA à riposter dans un message sur Instagram mardi, dans lequel il expliquait qu’il ne faisait que répondre à une demande de photo de la famille et des anciens coéquipiers de Pelé.

“Je suis consterné d’avoir été informé que je suis apparemment critiqué par certaines personnes pour avoir pris un selfie et des photos lors de la cérémonie d’hier”, a écrit Infantino, partageant des images des funérailles.

Infantino a posé aux côtés des anciens coéquipiers de Pelé, dont l’ex-Brésil et la star de Santos, Lima.

© Instagram / Gianni Infantino



“Je voudrais préciser que j’ai été à la fois honoré et touché que des coéquipiers et des membres de la famille du grand Pelé m’aient demandé si je pouvais prendre quelques photos avec eux. Et évidemment j’ai tout de suite accepté.

« Dans le cas du selfie, les coéquipiers de Pelé ont demandé à faire un selfie de nous tous ensemble, mais ils ne savaient pas comment le faire. Donc, pour être utile, j’ai pris le téléphone de l’un d’eux et pris la photo de nous tous pour lui. a ajouté le chef de la FIFA.

“Si être utile à un coéquipier de Pelé crée des critiques, je suis heureux de le prendre et continuerai d’être utile partout où je le pourrai à ceux qui ont contribué à écrire des pages légendaires du football.”

Infantino a insisté sur le fait qu’il “Ne faites jamais rien qui serait irrespectueux de quelque manière que ce soit”, et a fait valoir que toute critique était fondée sur un manque de contexte ou de compréhension de la situation.

“J’espère que ceux qui ont publié ou dit des choses sans le savoir et sans chercher d’informations pourront avoir la décence et le courage d’admettre qu’ils se sont trompés et de corriger ce qu’ils ont dit”, ajouta Infantino.

Le chef de la FIFA a réitéré son appel à toutes les associations membres de l’organisation pour qu’elles nomment un stade ou un lieu en l’honneur de Pelé, notant que la FIFA renommera le terrain de son siège à Zurich en hommage au triple vainqueur de la Coupe du monde.

Pelé est décédé la semaine dernière à l’âge de 82 ans dans un hôpital de Sao Paulo à la suite d’une bataille contre le cancer du côlon. Sa mort a provoqué une vague de chagrin à travers le Brésil et bien au-delà, beaucoup se souvenant de l’icône du football comme la plus grande à avoir jamais joué au football.

Le corps de Pelé a été exposé au stade Vila Belmiro de Santos lundi et mardi pour que les personnes en deuil lui rendent hommage, avant d’être transporté dans les rues à l’arrière d’un camion de pompiers pour être enterré lors d’une cérémonie privée au cimetière vertical Memorial Necropole Ecumenica. .

Le cercueil de Pelé reposera dans un mausolée décoré dans le style d’un stade de football et qui présente des images de son illustre carrière.

LIRE LA SUITE: Pelé : des débuts modestes à la première superstar mondiale du football