Le chef de la FIFA, Gianni Infantino, demande un cessez-le-feu entre l’Ukraine et la Russie pendant la Coupe du monde

Le président de la FIFA, Gianni Infantino, a lancé un appel pour un cessez-le-feu dans la guerre en Ukraine pendant la durée de la Coupe du monde 2022, appelant toutes les parties à utiliser le tournoi comme un “déclencheur positif” pour travailler à une résolution.

S’exprimant lors d’un déjeuner mardi avec les dirigeants des principales économies du Groupe des 20 (G-20) sur l’île indonésienne de Bali, Infantino a déclaré que la Coupe du monde d’un mois, qui commence dimanche au Qatar, offre une plate-forme unique pour la paix.

“Mon appel à vous tous, de réfléchir à un cessez-le-feu temporaire d’un mois pour la durée de la Coupe du monde, ou au moins à la mise en place de certains couloirs humanitaires, ou à tout ce qui pourrait conduire à la reprise du dialogue comme première étape pour la paix », a déclaré Infantino.

“Vous êtes les leaders mondiaux, vous avez la capacité d’influencer le cours de l’histoire. Le football et la Coupe du monde vous offrent, à vous et au monde, une plate-forme unique d’unité et de paix dans le monde entier.”

La Coupe du monde se déroule du dimanche au 18 décembre au Qatar, qui est le premier pays du Moyen-Orient à accueillir le tournoi.

La Russie a atteint les quarts de finale de la dernière Coupe du monde en 2018 mais a été exclue de ce tournoi en raison de son invasion de l’Ukraine. L’Ukraine a failli se qualifier pour le Qatar mais a perdu face au Pays de Galles lors d’un match décisif en juin.

Infantino a déclaré que jusqu’à 5,5 milliards de personnes devraient regarder le tournoi de cette année, ajoutant que cela pourrait donner un message d’espoir vers la paix.

“Peut-être que la Coupe du monde actuelle, qui commence dans cinq jours, peut être ce déclencheur positif”, a-t-il ajouté.