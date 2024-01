Le chef de la FIFA appelle les équipes à « déclarer forfait » pour les chants racistes des supporters

Le président de la FIFA, Gianni Infantino, a déclaré samedi que les équipes dont les supporters se livrent à des abus racistes devraient être déclarées forfait à la suite d’incidents survenus en Serie A italienne et en Championnat d’Angleterre.

Le gardien de l’AC Milan, Mike Maignan, a brièvement quitté le terrain en signe de protestation lors d’une victoire 3-2 à l’Udinese en raison des chants racistes répétés des supporters locaux. Il a alerté l’arbitre avant de se diriger vers le vestiaire de l’équipe, suivi de ses coéquipiers, avant de revenir au bout de quelques minutes.

Plus tôt samedi, le milieu de terrain de Coventry Kasey Palmer a déclaré qu’il avait été victime d’insultes racistes lors des dernières étapes d’une victoire 2-1 à l’extérieur à Sheffield mercredi.

Infantino a déclaré dans un communiqué publié par la FIFA : “Les événements qui ont eu lieu à Udine et à Sheffield mercredi sont totalement odieux et totalement inacceptables. Il n’y a pas de place pour le racisme ou toute forme de discrimination, que ce soit dans le football ou dans la société. Les joueurs touchés par Les événements de samedi bénéficient de tout mon soutien.

“En plus du processus en trois étapes [match stopped, match stopped again and match abandoned]”, nous devons imposer une défaite automatique à l’équipe dont les supporters ont commis des actes de racisme et provoqué l’arrêt du match, ainsi que des interdictions de stade dans le monde entier et des poursuites pénales contre les racistes”, a-t-il ajouté.

Mike Maignan est revenu sur le terrain pour terminer le match, mais il a appelé à des sanctions plus sévères contre les auteurs d’abus racistes. Emmanuele Ciancaglini/Ciancaphoto Studio/Getty Images

Maignan, qui a également été victime de chants racistes lors d’un match à Cagliari il y a deux saisons, a appelé à des sanctions plus sévères contre les responsables.

“J’ai dit que nous ne pouvions pas jouer au football comme ça. Ce n’est pas la première fois que cela arrive de cette façon”, a déclaré Maignan à Sky Sports Italie. “Ils doivent imposer des sanctions très fortes, car parler ne sert plus à rien.

“Nous devons dire que ce qu’ils font est mal. Ce n’est pas toute la foule, la plupart des supporters veulent encourager leur équipe et se moquer de vous, c’est normal, mais pas ça.”

L’international français a appelé à la responsabilisation de “l’ensemble du système” dans un post sur X le dimanche.

“Les auteurs de ces actes, car il est facile d’agir en groupe dans l’anonymat d’une tribune, les spectateurs qui étaient dans la tribune, qui ont tout vu, qui ont tout entendu mais qui ont choisi de se taire, vous êtes complices”, a-t-il ajouté. Maignan a écrit.

Pendant ce temps, Palmer a écrit dans un article sur X que le traitement raciste qu’il a subi doit être sanctionné.

“Déçu de devoir venir ici et écrire ceci. Le racisme est une honte… il n’a pas sa place dans le monde, encore moins dans le football. Je suis noir et fier et j’élève mes trois enfants pour qu’ils soient exactement les mêmes. … Je vais être honnête, j’ai l’impression que les choses ne changeront jamais, peu importe les efforts que nous déployons”, a-t-il écrit.

“Des couples de fans chantant des singes ne définissent pas une base de fans – j’apprécie tout l’amour et le soutien que j’ai reçus.”