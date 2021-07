Le chef de la FDA demande une enquête sur les relations de sa propre agence avec une société pharmaceutique avant l’approbation controversée d’un médicament contre la maladie d’Alzheimer – RT USA News

La directrice par intérim de la FDA, Janet Woodcock, a appelé à une enquête indépendante sur les contacts potentiellement inappropriés entre le personnel de la FDA et une entreprise pharmaceutique, après que l’agence a suscité la controverse pour avoir approuvé le médicament contre la démence de l’entreprise.

Dans une lettre publiée vendredi, le commissaire par intérim de la Food and Drug Administration a demandé à l’inspecteur général de la santé et des services sociaux Christi Grimm d’examiner les allégations d’inconduite entre le régulateur et le fabricant de médicaments Biogen, qui ont été initialement mises en lumière dans un rapport de Stat le mois dernier. .

« Il y a eu beaucoup d’attention et de controverse autour du processus d’examen de la demande de licence de produits biologiques de Biogen pour Aduhelm », Woodcock a écrit, faisant référence au nouveau médicament contre la maladie d’Alzheimer. « Cela comprend un accent continu sur les interactions entre Biogen et [FDA] personnel pendant le processus d’examen.

J’écris donc pour demander un examen et une évaluation indépendants des interactions entre les représentants de Biogen et de la FDA… afin de déterminer si l’une de ces interactions était incompatible avec les politiques et procédures de la FDA.

Compte tenu de l’intérêt et des questions constants, j’ai demandé aujourd’hui que @OIGatHHS mener un examen et une évaluation indépendants des interactions entre les représentants de Biogen et de la FDA au cours du processus qui a conduit à l’approbation d’Aduhelm. pic.twitter.com/iWJNxdZ5Cs – Dr Janet Woodcock (@DrWoodcockFDA) 9 juillet 2021

La décision de la FDA d’approuver Aduhelm le mois dernier s’est avérée très controversée, incitant trois des propres conseillers scientifiques de l’agence à démissionner en signe de protestation, arguant que le médicament ne s’était pas révélé efficace et avait des effets secondaires potentiellement dangereux. Aucun des 11 experts chargés d’examiner le médicament a voté pour l’approbation, avec 10 directement dans l’opposition et un abstention.

Un exposé publié par Stat, un site d’information sur la santé, fin juin a également signalé des réunions à huis clos entre le personnel de Biogen et le tsar du médicament contre la maladie d’Alzheimer de la FDA, Billy Dunn. Alors que les régulateurs fédéraux avaient précédemment refusé l’approbation d’Aduhelm en 2019, la FDA a reconsidéré cette décision peu de temps après les réunions de Biogen, a rapporté le média.





Dans sa lettre, Woodcock a reconnu que les décisions de la FDA sont souvent « de loin », dire que c’est « inévitable que certaines de ces décisions mènent à la controverse ». Elle a ajouté que même si elle a encore « une grande confiance » dans le personnel de l’agence, les préoccupations concernant les irrégularités doivent faire l’objet d’une enquête.

« Des inquiétudes continuent d’être soulevées (…) concernant les contacts entre les représentants de Biogen et de la FDA au cours du processus d’examen, y compris certains qui peuvent avoir eu lieu en dehors du processus de correspondance formel », elle a écrit. « Dans la mesure où ces préoccupations pourraient saper la confiance du public dans la décision de la FDA, je pense qu’il est essentiel que les événements en cause soient examinés par un organisme indépendant. »

Jeudi, le régulateur a décidé de réduire son approbation pour Aduhelm, limitant les utilisations aux patients atteints de « Bénin » formes de démence seulement. Alors que la FDA n’a initialement fait aucune distinction entre les différents stades de la maladie d’Alzheimer en approuvant le médicament, Biogen a noté qu’elle ne disposait de données que sur la sécurité et l’efficacité d’Aduhelm lorsqu’il est utilisé pour traiter la phase précoce de la maladie. La société a déclaré avoir approché la FDA au sujet du changement d’étiquette en raison du manque de recherche.





