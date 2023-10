Le chef de la FA, opposé à l’éclairage de l’Arche de Wembley aux couleurs d’Israël, a demandé à ses invités de faire un don à des œuvres caritatives palestiniennes

LE chef de la FA, SOUS LE FEU, impliqué dans la décision de ne pas éclairer l’arche de Wembley aux couleurs d’Israël, avait demandé à ses invités de faire un don à des œuvres caritatives médicales alors qu’il louait la « lutte palestinienne ».

Deji Davies, le chef de l’inclusivité de la FA, a demandé à ses amis de verser de l’argent pour une organisation caritative opérant en Palestine.

Deji Davies et Sian Davin photographiés sur leur site Just ioving Crédit : Je donne juste

Le stade de Wembley n’était pas éclairé aux couleurs d’Israël Crédit : Belinda Jiao

Cette révélation intervient un jour après que le Sun a révélé que M. Davies avait exhorté la population à boycotter les euros des moins de 21 ans en 2013 parce qu’ils étaient détenus en Israël.

La même année, il crée une page Just Giving pour marquer son mariage avec Sian Davin.

La page dit : « Nous partageons tous les deux la passion de soutenir la lutte palestinienne pour se libérer de l’occupation.

« L’Aide médicale aux Palestiniens fournit une aide médicale vitale aux Palestiniens vivant dans les territoires occupés. »

Deji Davies et Sian Davin, Je donne juste

Le site montre que 90 £ ont été collectés pour l’association caritative Medical Aid for Palestiniens.

Les critiques ont déclaré que cette révélation soulevait de nouvelles questions quant à savoir si M. Davies aurait dû jouer un rôle dans la décision concernant l’éclairage de la célèbre arche de football.

Lord Eric Pickles, ancien président du parti conservateur, a déclaré : « L’inclusion signifie tout le monde, y compris le peuple juif.

« Le gars a droit à ses opinions privées, mais ce qu’il a fait, c’est imposer ses opinions privées à la FA.

« J’ai été choqué quand ils ne l’ont pas allumé. Je pensais que c’était illogique.

M. Davies a supprimé ses anciens tweets après que son précédent appel au boycott d’Israël ait refait surface.

Dans un communiqué publié vendredi, il a déclaré avoir « appris davantage sur les complexités de ce qui est clairement un sujet incroyablement difficile et nuancé » depuis 2013.

M. Davies a déclaré : « Lorsque ma femme et moi nous sommes mariés, au lieu de cadeaux, nous avons demandé que des dons soient faits à deux organisations caritatives médicales enregistrées : Marie Curie, qui soutient médicalement les personnes en fin de vie et l’Aide médicale aux Palestiniens (MAP). ), qui fournit une aide médicale vitale aux Palestiniens dans le besoin.

« Comme je l’ai déjà dit clairement vendredi, les actes barbares du Hamas le week-end dernier ont été horribles et ont entraîné la perte de nombreuses victimes innocentes.

Ce qui se passe actuellement avec la perte de vies innocentes en Israël et en Palestine est déchirant et je soutiens le message de paix et d’unité pour tous de la FA. »